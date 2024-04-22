Исследование: как порядок в доме способствует психическому здоровью?

Последнее исследование IKEA „Домашняя жизнь“ показало, что если попросить людей представить себе свой идеальный дом, 47% жителей Эстонии ответят, что, прежде всего, он должен быть местом для отдыха и расслабления от суеты внешнего мира. Возможность расслабиться дома с книгой, перед телевизором, слушая музыку или другими близкими сердцу занятиями очень важна для поддержания психического благополучия для трети жителей Эстонии.

Главный психолог Peaasi Кристель Хабихт-Сприит сказала, что значение дома сильно варьируется от человека к человеку и глубоко укоренено в личных ценностях и убеждениях. „Выражения типа „дом — моя крепость“ поднимают представление о доме как о важной части личного благополучия и удовлетворенности жизнью. Для многих значимость дома может выходить за рамки физического пространства. Определение дома может быть в равной степени связано с отношениями и эмоциональной средой“, — объяснила она.

Уборка – это больше, чем просто эстетика

Почти каждый третий житель Эстонии главным источником душевного благополучия называет порядок и чистоту дома. Более того, для 38% респондентов аккуратный и организованный дом является важным компонентом достижения удовлетворения и чувства комфорта.

Психолог объяснила это тем, что порядок расслабляет нас морально и является важным аспектом внутренней силы.

„Чувство контроля — один из факторов, способствующих нашему психическому благополучию. Порядок и чистота в физическом пространстве могут значительно повысить общее ощущение благополучия и покоя. Многие люди говорят, что уборка дома также помогает им организовать мир своих мыслей и чувств – так что во многих отношениях это беспроигрышный вариант“, – сказала Хабихт-Сприит. Она подтвердила, что в аккуратном доме расслабиться гораздо проще.

Как дизайнер интерьера рекомендует лучше организовать порядок в доме?