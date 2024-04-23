Хуже курения и выхлопов автомобиля. Как газовые плиты отравляют организм

В научной литературе немало статей о вреде газовых плит. Например, сообщалось, что приготовление пищи с их помощью может быть опаснее пассивного курения. Также использование газовых плит связывали с развитием бронхиальной астмы у детей. Кроме того, в домах с газовыми плитами люди болеют артритом на 76% чаще, чем там, где плиты электрические.

Не секрет, что даже неработающие плиты загрязняют воздух помещений, наполняя его метаном, диоксидом азота и другими вредными соединениями. В то же время тема выбросов аэрозольных частиц размером менее трех нанометров, которые называют нанокластерным аэрозолем (Nanocluster aerosol, NCA), исследовалась мало из-за трудностей с измерениями. Между тем подобные частицы могут осаждаться в дыхательных путях, а оттуда — попадать в кровоток и внутренние органы, негативно влияя на организм. Ученые отмечают их цитотоксическое, апоптическое и провоцирующее воспаление действие.

Поскольку за последние годы появились новые технологии, позволяющие обнаруживать и измерять кластеры частиц размером около нанометра, исследователи из Университета Пердью и Индианского университета в Блумингтоне (оба в США) взялись заполнить некоторые пробелы в области изучения NCA. К своей работе они также привлекли сотрудников немецкой компании GRIMM Aerosol Technik, которая предоставила оборудование для оценки качества воздуха.

С помощью передовых приборов и специально спроектированной лаборатории в виде мини-дома с кухней ученые в близких к реальным условиях смогли замерить уровень NCA в помещении при приготовлении пищи на газовой плите. Полученные результаты сравнили с данными о загрязнении наночастицами наружного воздуха, уровень которого больше изучен и контролируется.