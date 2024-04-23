Эти пять причин заставят вас навсегда отказаться от искусственных цветов на кухне

Вред для здоровья

Большинство искусственных цветов выполнены из некачественного дешевого пластика, либо поливинилхлорида. Оба материала содержат в себе вещества, которые могут навредить здоровью человека или вызвать аллергию. В первом случае речь о ядовитых токсинах, во втором — о пыли, которая копится на искусственных цветах. Удалить ее реально трудно.

Недолговечность

Казалось бы, искусственные цветы выигрывают перед свежесрезанными, которые быстро вянут в вазе. Также они якобы выгоднее комнатных растений в горшках, требующих ухода. Но здесь все неоднозначно. Со временем искусственные цветы могут потерять свой первоначальный вид из-за воздействия света, пыли и других факторов. Они выцветают, выгорают, а края лепестков ворсятся. И выглядит это не лучшим образом.

Отсутствие уюта

Искусственные цветы не имеют запаха и не создают ощущение свежести, которое присуще живым цветам. Это может негативно сказаться на атмосфере в помещении. А еще зачастую исскуственные цветы имеют дешевый дизайн, за счет материалов, из которых они выполнены. Таким образом, подобное приобретение не улучшает обстановку в доме, а лишь дешевит интерьер.

Психологический аспект

Искусственные цветы могут вызывать чувство фальши и неестественности, что может негативно сказываться на настроении и самочувствии людей. Звучит странно, но свежие цветы действительно создают намного более приятный климат в помещении, чем их исскуственные аналоги).

Плохие приметы

С искусственными цветами связано множество суеверий. Считается, что хозяину, в доме которого они находятся, сулит одиночество. В жилище часто будут происходить ссоры, скандалы и другие негативные сценарии. Если хозяину квартиры с искусственными цветами все же удалось обзавестись второй половинкой, то измены и частые конфликты — просто неизбежны.