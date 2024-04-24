Полезные советы
24.04.2024, 07:07

Это облегчит вашу уборку: как почистить шторы прямо на карнизе

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Перед Пасхой многие хозяйки спешат навести порядок и освежить дом после зимы. Поэтому именно весной уборка становится особенно сложной и изнурительной. Однако, ее можно облегчить, если не стирать шторы, снимая их полностью, а освежив прямо на карнизе, пишет Telegraf со ссылкой на ТСН.

Как оказалось, все что вам нужно, это собрать пыль с ткани штор и легонько пройтись мыльным раствором.

Как постирать шторы, не снимая их с карниза

Сначала пропылесосьте шторы с помощью специальной насадки. Пройдитесь по всей поверхности ткани с этой насадкой и соберите пыль. Если насадки нет, намотайте на трубу пылесоса чистую влажную тряпку и включите самый слабый режим.

Для очистки штор вам нужно сделать мыльный раствор с использованием хозяйственного мыла. Для этого натрите на терке немного мыла и разбавьте его в теплой воде — должна получится прозрачная мыльная жидкость с небольшим количеством пены. Смочите в этом растворе чистую губку и легонько пройдитесь по всей поверхности штор. При этом старайтесь сильно не намочить их. После такой чистки ваши шторы снова будут чистыми и свежими.

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