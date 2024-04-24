Это облегчит вашу уборку: как почистить шторы прямо на карнизе

Как оказалось, все что вам нужно, это собрать пыль с ткани штор и легонько пройтись мыльным раствором.

Как постирать шторы, не снимая их с карниза

Сначала пропылесосьте шторы с помощью специальной насадки. Пройдитесь по всей поверхности ткани с этой насадкой и соберите пыль. Если насадки нет, намотайте на трубу пылесоса чистую влажную тряпку и включите самый слабый режим.

Для очистки штор вам нужно сделать мыльный раствор с использованием хозяйственного мыла. Для этого натрите на терке немного мыла и разбавьте его в теплой воде — должна получится прозрачная мыльная жидкость с небольшим количеством пены. Смочите в этом растворе чистую губку и легонько пройдитесь по всей поверхности штор. При этом старайтесь сильно не намочить их. После такой чистки ваши шторы снова будут чистыми и свежими.