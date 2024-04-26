Избавьтесь от надоедливой проблемы: для чего подворачивать резиновые перчатки во время уборки
Вам просто нужно подворачивать резиновые перчатки.
Зачем подворачивать резиновые перчатки
Когда вы моете вертикальную поверхность, вода постоянно стекает по вашим рукам. Это не только неприятно, но и вредно. Дело в том, что агрессивные химикаты вредят коже и пересушивают ее. Поэтому лучше не рисковать и убирать, во-первых, в перчатках, а во-вторых, подворачивать их.
Наденьте резиновые перчатки на сухие руки перед началом мытья поверхности, а затем заверните их края наружу на 4-5 сантиметров. Если материал плотный, то он останется в таком положении. Если нет, отворот можно закрепить. Таким образом вода будет попадать в „карманчик“, а не на ваши руки.
После использования резиновых перчаток их нужно тщательно вымыть не только снаружи, но и изнутри. Обязательно их хорошо просушить. В противном случае, внутри перчаток появится неприятный запах из-за бактерий, которые внутри будут развиваться, и плесень.