Телефон нельзя класть под подушку: миф или правда

Есть много мифов о зарядке телефона и его использовании, но в некоторых из них есть частичка правды. Есть расхожее мнение, что смартфон ни в коем случае нельзя класть под подушку, потому что он взорвется, пишет Telegraf со ссылкой на CotgIT.xyz.