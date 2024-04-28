Телефон нельзя класть под подушку: миф или правда(3)
Есть много мифов о зарядке телефона и его использовании, но в некоторых из них есть частичка правды. Есть расхожее мнение, что смартфон ни в коем случае нельзя класть под подушку, потому что он взорвется, пишет Telegraf со ссылкой на CotgIT.xyz.
Действительно, такие случаи бывали, однако они связаны с неисправностями аккумулятора и очень редки. Но класть телефон под подушку не стоит по другой причине.
Почему нельзя класть телефон под подушку
Раньше для смартфонов использовали никель-кадмиевые аккумуляторы. Они очень сильно перегревались. Из-за повышения температуры батарея могла загореться или взорваться. Однако это были редкие случаи. Обычно батарея просто начинала деградировать и быстрее теряла заряд.
У современных телефонов есть литиевые аккумуляторы. Они тоже плохо переносят повышение температуры, поэтому их не следует класть под подушку или оставлять под солнечными лучами.
Если ночью положить рядом телефон и накрыть его подушкой или одеялом, это нарушит механизмы охлаждения. Срок эксплуатации существенно снизится.