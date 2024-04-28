Чистые окна за 30 минут: весенняя уборка экспресс-способом

Спреи для стекол. Удобные в использовании спреи для стекол можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Они эффективно удаляют грязь, пыль и отпечатки пальцев. Распылите средство на стекло и протрите бумажным полотенцем или тряпкой из микрофибры.

Магнитные щетки для мытья окон. Этот инструмент незаменим для мытья окон в высотных зданиях или труднодоступных местах. Магнитная щетка состоит из двух частей, которые скрепляются между собой через стекло. Вы можете мыть окно с внутренней стороны, в то время как вторая часть щетки очищает внешнюю сторону.