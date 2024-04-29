НА ЗАМЕТКУ | Назван способ отмыть окна без разводов

Средство можно приготовить самостоятельно из подручных ингредиентов. Помимо соды для этого потребуется два литра воды. В ней нужно растворить четверть стакана соды и тщательно перемешать. Подчеркивается, что все кристаллы должны раствориться. В получившуюся жидкость необходимо добавить половину стакана уксуса.