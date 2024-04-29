29.04.2024, 18:02
НА ЗАМЕТКУ | Назван способ отмыть окна без разводов
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Хорошо отмыть окна и при этом не оставить разводов поможет особое чистящее средство из соды, пишет „Рамблер“ со ссылкой „БелНовости“.
Средство можно приготовить самостоятельно из подручных ингредиентов. Помимо соды для этого потребуется два литра воды. В ней нужно растворить четверть стакана соды и тщательно перемешать. Подчеркивается, что все кристаллы должны раствориться. В получившуюся жидкость необходимо добавить половину стакана уксуса.
Второй способ избежать разводов — обычное жидкое мыло. Оно быстро и надежно очистит окна и при этом не оставит следов. Рекомендуется добавить одну-две ложки мыла в воду для мытья окон.