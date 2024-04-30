Химикат в водопроводе: горячая вода из-под крана может содержать опасное вещество

Новость про бисфенол в водопроводе дополнила картину: кажется, теперь достаточно выпить горячей воды из-под крана, чтобы получить дозу. Как это отразится на здоровье?

Волна паники по поводу BPA прокатилась еще в начале 2000-х годов, когда стали известны риски для здоровья, связанные с этим веществом. Особенно встревожились родители маленьких детей – из-за пластика, из которого делают детскую посуду и игрушки.

„В ходе недавней инициативы по биомониторингу человека BPA был обнаружен в моче у 92% взрослых участников исследования из 11 европейских стран“, – отмечает эксперт.

Как отмечает Марина Кричевская, люди постоянно подвергаются воздействию BPA, поскольку он может выделяться из пищевых контейнеров и других продуктов повседневного использования, особенно при повышении температуры.

Это вещество, по ее словам, встречается и в широком спектре других продуктов. К ним относятся: термобумага для чеков, компьютеры, текстиль, краски и клеи, строительные материалы (в частности, напольные покрытия), игрушки, компакт-диски, покрытия кузова автомобиля, медицинское оборудование и стоматологические герметики.

„BPA используют, например, в поликарбонатном пластике – прозрачном и жестком, используемом для изготовления диспенсеров для воды, контейнеров для хранения пищевых продуктов и многоразовых бутылок для напитков“, – говорит профессор Марина Кричевская , руководитель магистерской программы „Химическая технология и технологии защиты окружающей среды“ в Институте технологий материалов и окружающей среды при Таллиннском техническом университете (ТТУ).

На самом деле бисфенол А (BPA) – отнюдь не новая разработка химической промышленности. Его добавляют для упрочнения пластмасс более 50 лет. BPA считается одним из самых продаваемых химических веществ в мире – его много где применяют.

Исследования в Эстонии не проводили, но есть все основания считать, что наша ситуация с водой из-под крана схожа с той, что сложилась у наших северных соседей.

„Трубопровод состоит из нескольких частей, – объясняет представитель предприятия Кристийна Тамберг . – Следует различать трубопровод общей водопроводной сети, обслуживанием которого занимается компания Tallinna Vesi в Таллинне. Водопроводная вода в нем была проверена: бисфенол А не обнаружен. Однако водопровод конкретного дома – это уже ответственность квартирного товарищества или собственника здания“.

„Кто и как контролирует качество труб?“ – спросили мы у Tallinna Vesi.

„Ремонт водопроводов с так называемой перефутеровкой (нанесением покрытия) может привести к вымыванию проблемного BPA в питьевую воду. Нанесение покрытия – это один из менее дорогих методов восстановления старых водопроводных труб вместо их замены“, – констатирует специалист.

Бисфенол А используется в том числе и для производства эпоксидных смол. Как рассказывает наш эксперт, смолами покрывают не только банки и баки для пищевых продуктов и напитков, но и внутреннюю часть труб, используемых для подачи питьевой воды.

„Проблемным может оказаться контакт воды или пищи с материалами, а также люди могут подвергаться воздействию BPA в помещении из-за вымывания этого вещества из поликарбонатных пластиковых изделий и загрязненной пыли“, – дополняет эксперт.

По словам Марины Кричевской, в отличие от многих других химических загрязнителей BPA не сохраняется в окружающей среде и не накапливается в живых организмах в значительной степени.

„BPA классифицируется в ЕС как опасное химическое вещество, которое может нарушить нормальное функционирование гормональной системы и вызывать, например, аллергические кожные реакции и раздражение дыхательных путей, – поясняет специалист. – Допустимая суточная доза – это количество вещества, которое можно принимать ежедневно в течение жизни без значительного риска для здоровья. При повторной оценке были учтены новые научные данные и получен TDI, равный 0,2 нанограмма на килограмм веса тела в день. Это заменяет предыдущий TDI в размере 4 микрограммов на килограмм массы тела в день, который был получен EFSA восемью годами ранее. Таким образом, новый порог допустимого суточного потребления – в 20 000 раз ниже прежнего значения, установленного в 2015 году, что является очень значительным изменением“.

По словам Кристийны Тамберг, они всегда рекомендовали пить холодную водопроводную воду: „Мы постоянно следим за ее качеством – оно находится на высоком уровне, вода не содержит вредных веществ. Также мы исследовали содержание BPA в питьевой воде – в холодной воде он практически отсутствует, результаты всегда были ниже границы нормы“.

Как защитить себя

Запрет на BPA в пластике для детей действует уже более 10 лет. Но химикат по-прежнему применяют в производстве, например, упаковки пищевых продуктов. Почему, зная о вреде химиката, его все равно используют?

„Изменения происходят в соответствии с поправками в законодательстве: начинают использовать другие – новые и на данный момент безопасные материалы, – поясняет Марина Кричевская. – Но развивается и аналитическая техника, и токсикология, и в воде или организмах обнаруживаются всё новые компоненты, которые раньше мы просто не могли проанализировать в таких низких концентрациях и не знали об их токсичности“.

По ее словам, регулятивные меры по ограничению использования BPA быстро снизят его воздействие на человека. В первую очередь это касается одноразовых материалов, контактирующих с пищей.

„Другие типы продуктов, содержащих BPA, имеют более длительный жизненный цикл, и для них эффект от мер по снижению воздействия на человека будет медленнее“, – признает эксперт. И относит к этой группе, например, потребительские товары из поликарбоната, изделия из PVC, в которых в качестве добавки использовался BPA, а также эпоксидные покрытия для труб.

Эксперты призывают к бдительности и потребителей. По мнению Кристийны Тамберг из Tallinna Vesi, пластиковая бутылка также может выделять в воду вредное для здоровья химическое вещество, если бутылку оставить в машине в жаркий летний день.

„Наша позиция заключается в том, что самый полезный для здоровья и экологически чистый напиток – это свежая холодная водопроводная вода“, – заверяет Тамберг.

По мнению Марины Кричевской, многое зависит от самого человека: „Что мы можем сделать сами – не нагревать продукты в пластиковой посуде, выбирать безопасный пластик, не использовать горячую воду для приготовления еды, – это стоит делать, чтобы позаботиться о своём здоровье уже сейчас“.

Она добавляет: „Согласно европейскому законодательству, за BPA в питьевой воде надо будет следить. Такая обязанность возникнет к 2026-му году, допустимая концентрация – 2,5 микрограмма на литр воды“.

Это требование распространяется на все страны-члены ЕС с 12 января 2026 года.

Как сообщили в Tallinna Vesi, Департамент здоровья планирует провести исследования горячей воды на предмет BPA в этом году.

Справка Бисфенол-А нарушает нормальное функционирование эндокринной системы. Он влияет на выработку, кровообращение и количество гормонов в организме. BPA представляет наибольший риск для беременных женщин, младенцев и детей младшего возраста. Помимо прочего, BPA связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, заболеваний печени, проблем с репродуктивными органами. Кроме того, было обнаружено, что BPA может способствовать росту клеток рака молочной железы и простаты.

Комментарий Так ли страшен BPA в пластмассе? Не надо бояться никакого пластика. Пластики подразделяются на семь категорий, и пять из них не содержат BPA. Маркировка пластика указана цифрой в треугольнике, и всегда можно посмотреть, к какой категории относится изделие. С осторожностью надо относиться к седьмой категории, куда входят поликарбонаты. Действительно, процессы, происходящие при высокой температуре, могут приводить к высвобождению бисфенола А. Также в категории три могут быть пластики (PVC), свойства которых модифицировались добавлением веществ, среди которых может быть и бисфенол.