Химикат в водопроводе: горячая вода из-под крана может содержать опасное вещество
В марте в СМИ появилась информация, что вода из горячего крана не подходит ни для питья, ни для приготовления пищи. Рекомендации были основаны на заключении финского Департамента здоровья, исследования которого показали, что в горячей водопроводной воде может содержаться бисфенол А – вредное для здоровья химическое вещество. „МК-Эстония“ выяснила, какую угрозу представляет химикат для человека и где он встречается в повседневной жизни.
В след за финскими коллегами Департамент здоровья Эстонии также посоветовал употреблять холодную водопроводную воду.
Исследования в Эстонии не проводили, но есть все основания считать, что наша ситуация с водой из-под крана схожа с той, что сложилась у наших северных соседей.
Великий и ужасный
На самом деле бисфенол А (BPA) – отнюдь не новая разработка химической промышленности. Его добавляют для упрочнения пластмасс более 50 лет. BPA считается одним из самых продаваемых химических веществ в мире – его много где применяют.
„BPA используют, например, в поликарбонатном пластике – прозрачном и жестком, используемом для изготовления диспенсеров для воды, контейнеров для хранения пищевых продуктов и многоразовых бутылок для напитков“, – говорит профессор Марина Кричевская, руководитель магистерской программы „Химическая технология и технологии защиты окружающей среды“ в Институте технологий материалов и окружающей среды при Таллиннском техническом университете (ТТУ).
Это вещество, по ее словам, встречается и в широком спектре других продуктов. К ним относятся: термобумага для чеков, компьютеры, текстиль, краски и клеи, строительные материалы (в частности, напольные покрытия), игрушки, компакт-диски, покрытия кузова автомобиля, медицинское оборудование и стоматологические герметики.
Как отмечает Марина Кричевская, люди постоянно подвергаются воздействию BPA, поскольку он может выделяться из пищевых контейнеров и других продуктов повседневного использования, особенно при повышении температуры.
„В ходе недавней инициативы по биомониторингу человека BPA был обнаружен в моче у 92% взрослых участников исследования из 11 европейских стран“, – отмечает эксперт.
Незримая опасность
Волна паники по поводу BPA прокатилась еще в начале 2000-х годов, когда стали известны риски для здоровья, связанные с этим веществом. Особенно встревожились родители маленьких детей – из-за пластика, из которого делают детскую посуду и игрушки.
Новость про бисфенол в водопроводе дополнила картину: кажется, теперь достаточно выпить горячей воды из-под крана, чтобы получить дозу. Как это отразится на здоровье?
„BPA классифицируется в ЕС как опасное химическое вещество, которое может нарушить нормальное функционирование гормональной системы и вызывать, например, аллергические кожные реакции и раздражение дыхательных путей, – поясняет специалист. – Допустимая суточная доза – это количество вещества, которое можно принимать ежедневно в течение жизни без значительного риска для здоровья. При повторной оценке были учтены новые научные данные и получен TDI, равный 0,2 нанограмма на килограмм веса тела в день. Это заменяет предыдущий TDI в размере 4 микрограммов на килограмм массы тела в день, который был получен EFSA восемью годами ранее. Таким образом, новый порог допустимого суточного потребления – в 20 000 раз ниже прежнего значения, установленного в 2015 году, что является очень значительным изменением“.
По словам Марины Кричевской, в отличие от многих других химических загрязнителей BPA не сохраняется в окружающей среде и не накапливается в живых организмах в значительной степени.
„Проблемным может оказаться контакт воды или пищи с материалами, а также люди могут подвергаться воздействию BPA в помещении из-за вымывания этого вещества из поликарбонатных пластиковых изделий и загрязненной пыли“, – дополняет эксперт.
Как BPA попадает в водопровод?
Бисфенол А используется в том числе и для производства эпоксидных смол. Как рассказывает наш эксперт, смолами покрывают не только банки и баки для пищевых продуктов и напитков, но и внутреннюю часть труб, используемых для подачи питьевой воды.
„Ремонт водопроводов с так называемой перефутеровкой (нанесением покрытия) может привести к вымыванию проблемного BPA в питьевую воду. Нанесение покрытия – это один из менее дорогих методов восстановления старых водопроводных труб вместо их замены“, – констатирует специалист.
„Кто и как контролирует качество труб?“ – спросили мы у Tallinna Vesi.
„Трубопровод состоит из нескольких частей, – объясняет представитель предприятия Кристийна Тамберг. – Следует различать трубопровод общей водопроводной сети, обслуживанием которого занимается компания Tallinna Vesi в Таллинне. Водопроводная вода в нем была проверена: бисфенол А не обнаружен. Однако водопровод конкретного дома – это уже ответственность квартирного товарищества или собственника здания“.
По словам Кристийны Тамберг, они всегда рекомендовали пить холодную водопроводную воду: „Мы постоянно следим за ее качеством – оно находится на высоком уровне, вода не содержит вредных веществ. Также мы исследовали содержание BPA в питьевой воде – в холодной воде он практически отсутствует, результаты всегда были ниже границы нормы“.
Как защитить себя
Запрет на BPA в пластике для детей действует уже более 10 лет. Но химикат по-прежнему применяют в производстве, например, упаковки пищевых продуктов. Почему, зная о вреде химиката, его все равно используют?
„Изменения происходят в соответствии с поправками в законодательстве: начинают использовать другие – новые и на данный момент безопасные материалы, – поясняет Марина Кричевская. – Но развивается и аналитическая техника, и токсикология, и в воде или организмах обнаруживаются всё новые компоненты, которые раньше мы просто не могли проанализировать в таких низких концентрациях и не знали об их токсичности“.
По ее словам, регулятивные меры по ограничению использования BPA быстро снизят его воздействие на человека. В первую очередь это касается одноразовых материалов, контактирующих с пищей.
„Другие типы продуктов, содержащих BPA, имеют более длительный жизненный цикл, и для них эффект от мер по снижению воздействия на человека будет медленнее“, – признает эксперт. И относит к этой группе, например, потребительские товары из поликарбоната, изделия из PVC, в которых в качестве добавки использовался BPA, а также эпоксидные покрытия для труб.
Эксперты призывают к бдительности и потребителей. По мнению Кристийны Тамберг из Tallinna Vesi, пластиковая бутылка также может выделять в воду вредное для здоровья химическое вещество, если бутылку оставить в машине в жаркий летний день.
„Наша позиция заключается в том, что самый полезный для здоровья и экологически чистый напиток – это свежая холодная водопроводная вода“, – заверяет Тамберг.
По мнению Марины Кричевской, многое зависит от самого человека: „Что мы можем сделать сами – не нагревать продукты в пластиковой посуде, выбирать безопасный пластик, не использовать горячую воду для приготовления еды, – это стоит делать, чтобы позаботиться о своём здоровье уже сейчас“.
Она добавляет: „Согласно европейскому законодательству, за BPA в питьевой воде надо будет следить. Такая обязанность возникнет к 2026-му году, допустимая концентрация – 2,5 микрограмма на литр воды“.
Это требование распространяется на все страны-члены ЕС с 12 января 2026 года.
Как сообщили в Tallinna Vesi, Департамент здоровья планирует провести исследования горячей воды на предмет BPA в этом году.