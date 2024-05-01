Об этом многие забывают: что обязательно делать со стиральной машиной

Достаточно загрузить в барабан одежду, добавить стиральный порошок, выбрать программу и запустить машинку. С этим может справиться любой пользователь. Но многие забывают периодически чистить машинку изнутри. Если не ухаживать за техникой со временем на постиранной одежде может появиться плесень и грибок.

Как почистить стиральную машину

Самый простой способ очистить стиральную машину — время от времени запускать ее с пустым барабаном на программу стирки с высокой температурой. Многие новые модели стиральных машин имеют специальный цикл очистки, в котором заранее задаются время и температура воды.

Если у вас нет этого цикла, добавьте в дозатор 1/2 стакана жидкого хлорного отбеливателя или заполните дозатор до максимальной отметки и запустите обычный цикл с горячей водой, советует Goodhousekeeping.

Отбеливатель можно заменить капсулой для посудомоечной машины. Это средство прекрасно очистит барабан и сохранит чистоту внутри стиральной машины.

Некоторые люди также рекомендуют чистить стиральную машину уксусом. Налейте в стиральную машину небольшое количество уксуса и запустите программу стирки. Этот метод эффективен и отлично справляется с плесенью. Но его не рекомендуется использовать сильно часто. Уксус может легко повредить компоненты стиральной машины.