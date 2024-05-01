Сохранит до 60%: неожиданный лайфхак, как сэкономить заряд с помощью обоев на экране

Так, заряд на гаджете могут забирать не только приложения, соцсети или другие энергозатратные программы, но также и картинка, что стоит на фоне. Потому эксперты рекомендуют в нужных случаях менять ее на черную.

Этот лайфхак неприметный и кажется, что он поможет сохранить лишь пару процентов, но на самом деле — до 60%. В частности это касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов. Такой способ подойдет как владельцам iPhone, так и Android.

Есть также альтернативный вариант — черные обои с разноцветными полосами. Такая картинка также будет потреблять меньше заряда.

Интересно, что красный, синий, белый, зеленый и другие цвета потребляют больше энергии, нежели черный. Потому вы можете менять картинку с такими цветами на черную, когда срочно нужно сохранить заряд.