Советы дизайнера: три простых шага, как создать на балконе место для отдыха

1. Порядок на балконе

„Из наших визитов по домам мы понимаем, что балкон часто используется, как кладовка для всего что редко в ходу или даже то, что нам больше не нужно. К сожалению, чтобы поставить на балконе даже небольшой столик, нужно навести порядок в вещах“, – говорит Аннели Салусте, глава Отдела дизайна интерьеров IKEA, подчеркивая, что для наведения порядка многого не требуется.

„Для того, чтобы создают уют и порядок на балконе вам могут помочь узкие и высокие полки, которые используют всю высоту стен. На верхние полки вы можете поставить горшки с цветами, а на нижние разные вещи в коробках с крышками“, – советует дизайнер. Она добавляет, что у некоторых металлических полок есть специальный прозрачный чехол, который может превратить полки в мини-теплицу.

2. Место для отдыха

Для того, чтобы балкон стал местом, где можно выпить утренний кофе или вечерний чай, вам, как минимум понадобится столик и два стула. „Для балкона важно использовать уличную мебель, которая выдержит солнце, дождь и ветер. Дерево, сталь или пластик прослужит на улице дольше“, – говорит дизайнер.

Для небольших балконов стоит выбрать складываемую, компактную мебель, которую можно было бы даже повесить на стену, когда не используете, тем самым сэкономите место, для занятия спортом на балконе.

Если у вас балкон просторнее, вы можете импровизировать, выбирая мебель. Дизайнер делится идеями, где уличная мебель, очень похожа на мебель для дома, границы и разделения стираются.

„Мы видим переход из гостиной на террасу, где мебель очень схожа с той, что используется внутри дома. Много светлого текстиля, много светло-желтого и зеленого цвета. Также много натуральных материалов и растения, для создания природного уголка дома. Например, акация и другие древесные материалы сейчас очень популярны, а также металлические каркасы и плетеной сидушкой“, – говорит Салусте.

3. Уют по доступной цене