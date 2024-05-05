Экраном вниз или вверх: в каком положении телефон должен находиться во время зарядки

защита камеры – сейчас для защиты экрана можно купить много аксессуаров, а для защиты камеры их мало. Во-первых, это необходимо для того, чтобы предотвратить царапины камеры. В действительности во многих моделях камера немного выступает из корпуса. Если держать телефон экраном вверх, со временем стекло камеры может поцарапаться, что повлияет на качество видео и фотографий.