Пол будет блестеть, а в доме будет приятно пахнуть: какую специю добавить в воду для мытья полов

Делимся лайфхаком, с помощью которого пол будет сиять, а в доме будет пахнуть выпечкой. Все, что нужно сделать, добавить корицу к воде, которой планируете мыть пол.

Как помыть пол с корицей

К ведру с теплой водой и мягким моющим средством для пола нужно добавить половину чайной ложки корицы и тщательно перемешать раствор. Получившуюся смесь следует использовать для протирания пола шваброй. Вы мгновенно заметите результат и сразу почувствуете разницу.

Кроме этого, корица прекрасно справляется с отпугиванием нежелательных гостей, таких как муравьи. Итак, если вы живете в частном доме или на первом этаже, мытье полов с корицей точно будет вашим спасением.

Стоит отметить, что из корицы можно создать освежитель воздуха. Для этого необходимо добавить две столовых ложки молотой корицы в бутылку с распылителем и налить стакан теплой воды. После этого распылить это средство по комнате, перед использованием стряхнув флакон.