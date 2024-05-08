Девять приемов, которые сделают богаче самый обычный интерьер
Правильное освещение
Вы обратили внимание, что в шикарных особняках всегда много света? Поэтому создайте определенный настрой, замените шторы и гардины на более светлые и установите несколько действительно хороших светильников. К тому же оригинальный абажур, подобранный в соответствии с остальным декором, способен украсить любой интерьер и добавить нотку эксклюзива.
Живые цветы
Изящные композиции из живых цветов, размещенные на камине, журнальном столике, консолях или широком подоконнике, способны освежить любое пространство.
Присмотритесь к белым тюльпанам, орхидеям, лилиям или пионам. Только помните, что нет более грустного зрелища, чем увядшие цветы, поэтому своевременно проверяйте ваш букет, меняйте воду и обрезайте стебли. Также можно обратить внимание на зеленые растения или даже сирень. Только представьте себе этот невероятный аромат, который наполнит ваш дом!
Кстати, для подобных букетов не стоит выбирать вычурные вазы, лучше отдать предпочтение стеклянным высоким вазам — так акцент будет сделан именно на букете, а не на оформлении.
Свежие фрукты
Возьмите большую миску и наполните ее свежими фруктами. Можно, например, выбрать только цитрусовые. Грейпфруты, апельсины, лаймы, лимоны, мандарины идеально сочетаются и создают игривое настроение. Цветовая гамма добавит нотку непринужденности и оптимизма. Главное — следить за тем, чтобы в вашей фруктовой композиции не затесались несвежие элементы, иначе это испортит все впечатление.
Долой хлам
Заметьте, что в роскошных апартаментах вы никогда не найдете и намека на беспорядок. Напротив, там все находится на своих местах, не загромождая пространство и освободив источники света от хлама, чтобы наполнить помещение светом и энергией. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей квартире все было безупречно, стоит начать с генеральной уборки.
Разберите склад забытых вещей, давно вышедших из моды, присмотритесь к мелочам, имеющим сентиментальную ценность… Возможно, вы просто копите ненужные вещи, убеждая себя, что это очередная семейная реликвия, которую жалко выбросить. А на деле получается так, что хлам постепенно завоевывает большую часть квартиры, делая жизнь невыносимой.
Рассортируйте фотографии прошлых лет, произведения искусства, артефакты, мебель, ковры, антиквариат и семейные реликвии, закажите новые рамки для картин, фотоснимков, отреставрируйте мебель, почистите статуэтки — все это можно гармонично использовать в новом интерьере. Но только в том случае, если эти вещи действительно имеют ценность для вас.
Архитектурные элементы
Добавьте украшения молдингами и другими архитектурными элементами, которые помогут превратить обычные апартаменты в шикарную резиденцию. Вы увидите, насколько преобразится ваша квартира!
Текстиль
Ткань играет важную роль и задает тон всему пространству, поэтому так важно выбрать материал насыщенного глубокого цвета с богатой текстурой. Так, например, прекрасно смотрятся шелк, бархат, кожа, мех и другие благородные материалы.
Цветовое решение
К выбору расцветки стоит подходить серьезно. Так, например, белый цвет является выигрышным во всех моментах, но, чтобы белоснежная квартира не выглядела скучно, необходимо добавить контрастные оттенки.
Чтобы не удешевить интерьер, откажитесь от золотых элементов и остановите свой выбор на цветных лакированных простенках, которые в последнее время достаточно часто интегрируются дизайнерами в украшении богатых апартаментов. Вообще, использование глянцевых дверей, например черных, темно-синих или баклажановых, добавит шик и оригинальность вашему жилищу.
Произведения искусства
Не захламляйте ваш дом дешевой репродукцией, но вот плакаты, рисунки детей или фотографии способны разнообразить интерьер и придать характер любому помещению. Только не забудьте подобрать элегантные деревянные рамы, смешать белые, черные и золотистые оттенки и различные формы и размеры.
К слову, отлично сочетаются фотографии, картины, написанные масляными красками, эскизы из древесного угля, плакаты или акварель, гармонично расположенные на одной стене.
Не забывайте об аксессуарах. Свечи, старинные книги, красивые вазы, предметы коллекционирования расположите там, где вам больше всего нравится, не забывая при этом о симметрии.
Напольное покрытие
Если у вас дома ковролин, то стоит от него избавиться, чтобы показать деревянные полы во всей красе. Ведь что может быть элегантнее, чем паркет?
Если вам нравятся теплые полы, тогда прикупите несколько оригинальных ковров, которые можно раскинуть посреди комнаты, облагородив тем самым общий вид помещения.