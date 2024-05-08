Девять приемов, которые сделают богаче самый обычный интерьер

Правильное освещение

Вы обратили внимание, что в шикарных особняках всегда много света? Поэтому создайте определенный настрой, замените шторы и гардины на более светлые и установите несколько действительно хороших светильников. К тому же оригинальный абажур, подобранный в соответствии с остальным декором, способен украсить любой интерьер и добавить нотку эксклюзива.

Живые цветы

Изящные композиции из живых цветов, размещенные на камине, журнальном столике, консолях или широком подоконнике, способны освежить любое пространство.

Присмотритесь к белым тюльпанам, орхидеям, лилиям или пионам. Только помните, что нет более грустного зрелища, чем увядшие цветы, поэтому своевременно проверяйте ваш букет, меняйте воду и обрезайте стебли. Также можно обратить внимание на зеленые растения или даже сирень. Только представьте себе этот невероятный аромат, который наполнит ваш дом!

Кстати, для подобных букетов не стоит выбирать вычурные вазы, лучше отдать предпочтение стеклянным высоким вазам — так акцент будет сделан именно на букете, а не на оформлении.

Свежие фрукты

Возьмите большую миску и наполните ее свежими фруктами. Можно, например, выбрать только цитрусовые. Грейпфруты, апельсины, лаймы, лимоны, мандарины идеально сочетаются и создают игривое настроение. Цветовая гамма добавит нотку непринужденности и оптимизма. Главное — следить за тем, чтобы в вашей фруктовой композиции не затесались несвежие элементы, иначе это испортит все впечатление.

Долой хлам

Заметьте, что в роскошных апартаментах вы никогда не найдете и намека на беспорядок. Напротив, там все находится на своих местах, не загромождая пространство и освободив источники света от хлама, чтобы наполнить помещение светом и энергией. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей квартире все было безупречно, стоит начать с генеральной уборки.