Дизайнер IKEA делится советами, как сэкономить на домашних расходах

„Типичный дом также может экономить много литров воды каждый день, если мыть овощи в миске или частично заполненной раковине, а не под постоянно работающим краном. Оставшуюся воду можно использовать для комнатных растений. Мытье посуды под краном также приводит к потере большого количества воды. Вы можете сэкономить воду, если вместо этого будете мыть посуду в миске“, — говорит специалист по интерьеру.

„При установке на кран водяная насадка может снизить расход воды до 0,25 л в минуту в режиме тумана и до 1,9 л в режиме распыления. С другой стороны, в обычных кранах расход воды составляет около 5,7 л в минуту. Проще говоря, насадка может сэкономить до 95 % воды в режиме тумана и до 66 % в режиме распыления“, – делится Брита Миквере.

Чтобы уменьшить расход воды при ежедневном мытье рук или посуды, дополнительная насадка-распылитель потенциально может сэкономить значительное количество воды. Её легко установить, а также есть возможность изменить поток на влажный туман или распыление. Например, для мытья рук или посуды рекомендуется использовать режим тумана, а для наполнения кастрюли водой– режим распыления.

Дизайнер интерьеров говорит, что из всей воды в мире пресной – менее 3%. Поэтому бережное его использование имеет смысл не только с финансовой, но и с экологической точки зрения. К счастью, некоторые современные решения могут помочь сэкономить воду дома. Например, смеситель для душа со встроенным аэратором, компенсирующим давление, уменьшает количество потребляемой воды (в некоторых смесителях до 50%), но сохраняет поток на должном уровне. Однако, ожидая, пока вода нагреется до нужной температуры, не позволяйте ей просто стечь – соберите воду в ведро или лейку, чтобы потом, например, полить растения.

„Ежегодное исследование IKEA „Жизнь дома“ показывает, что 33% жителей Эстонии считают, что их дом должен помочь им жить более экологично. Изменение привычек может помочь не только сделать жизнь дома лучше сегодня и в будущем, но и сократить счета за коммунальные услуги. Наиболее эффективные решения для снижения потребления ресурсов — это те, которые легко реализовать, доступны для многих и не требуют значительных изменений образа жизни“, — делится руководитель отдела дизайнера интерьеров IKEA Eesti Брита Миквере .

Экономим электричество

Когда дело доходит до электричества, один из самых простых способов сэкономить его дома — заменить лампы накаливания на более энергоэффективные и долговечные LED. Это простое изменение потенциально может сэкономить до 85% потребления электроэнергии. Более того – светодиодные лампы служат до 20 раз дольше обычных. Для уютных зон отдыха, таких как гостиная и спальня, стоит использовать уютные LED светильники с пультом дистанционного управления, чтобы регулировать тон света в зависимости от настроения и выключать при необходимости, не вставая.

„Еще один из простых приемов экономии электроэнергии — приготовление пищи в кастрюлях с закрытой крышкой, поскольку это экономит около 30% энергии по сравнению с приготовлением пищи без крышки. Также убедитесь, что вы используете кастрюли и сковородки, соответствующие по размеру конфорке. Слишком маленькие кастрюли приводят к утечкам тепла, что легко увеличивает потребление энергии на целых 20%. Более того: для приготовления овощей на пару требуется меньше воды, чем для варки, и сохраняется больше питательных веществ. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что сможете снизить счета за электроэнергию, используя пароварку во время приготовления пищи? Это также может сэкономить время“, — делится советом дизайнер интерьеров.

Брита Миквере также обращает внимание на то, что, по оценкам, зарядное устройство для телефона или другие устройства, подключенные к электрической розетке, когда они не используются, могут увеличить потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве до 7%, поэтому отключение электрических устройств, когда они не используются, также может помочь немного сэкономить на счетах за электроэнергию.

„Тем, кто хотел бы сэкономить на батарейках, используемых в повседневных предметах, таких как пульты дистанционного управления, игрушки, портативные мобильные устройства, – может понравиться идея использования вместо них аккумуляторных батареек, рассчитанных на до 500 зарядок. При этом нужно учесть, что одноразовые батарейки нужно выбрасывать только в определенных пунктах сбора, которые могут находиться не рядом с домом, использование аккумуляторов потенциально может сэкономить не только деньги, но и время“, – говорит дизайнер интерьера IKEA.

Об исследовании Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии опрошено 1007 жителей.