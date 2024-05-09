А у вас они есть? Пять советских предметов быта, которые служат лучше современных

Между тем, большинство бытовых приборов из эпохи СССР выделялись поразительной долговечностью и могли бесперебойно служить в течение 30-40 лет при минимальном обслуживании. Зачастую такие приборы, несмотря на возраст, работают не хуже современных. Они могут оказаться полезными в вашем доме или найти нового владельца. Но не стоит торопиться избавляться от таких уникальных предметов.

О каких именно вещах идет речь, рассказал Константин Тюриков — создатель и руководитель компании „Минисклад“, которая внедряет культуру хранения вещей вне дома.

Советская пельменница

Советская пельменница — кухонное устройство, предназначенное для быстрого и удобного приготовления пельменей и вареников. Этот предмет бытовой техники стал популярным в советское время и прославился своей простотой и функциональностью.

Обычно он представлял собой металлический цилиндр с отверстиями в верхней части, а также ручку для сжатия теста и формирования пельменей. Прибор использовали просто: раскатывали тесто, помещали его в пельменницу, добавляли начинку, затем закрывали и выдавливали формы.

Советские пельменницы, как и другие бытовые приборы, изготавливались с акцентом на прочность и долговечность. Многие из них служили годами, при условии правильного использования и ухода.

Чайная пара

Советская чайная посуда из фарфора или фаянса обладала неповторимым стилем и уникальным характером, который сегодня вновь становится ценным. Художники из СССР, создавая чайные пары, часто придавали им милый и уникальный дизайн. Рисунок наносили вручную, что придавало посуде особую индивидуальность.

Эти произведения искусства могли быть настоящими коллекционными экземплярами, отражающими тот временной период и творческий почерк художников.