А у вас они есть? Пять советских предметов быта, которые служат лучше современных
Во время ремонта или переезда нередко обнаруживаются артефакты прошлого — удивительные предметы, которыми пользовались наши бабушки и дедушки. К сожалению, многие из этих вещей забылись в современной суете и пылятся без дела, пишет wday.ru.
Между тем, большинство бытовых приборов из эпохи СССР выделялись поразительной долговечностью и могли бесперебойно служить в течение 30-40 лет при минимальном обслуживании. Зачастую такие приборы, несмотря на возраст, работают не хуже современных. Они могут оказаться полезными в вашем доме или найти нового владельца. Но не стоит торопиться избавляться от таких уникальных предметов.
О каких именно вещах идет речь, рассказал Константин Тюриков — создатель и руководитель компании „Минисклад“, которая внедряет культуру хранения вещей вне дома.
Советская пельменница
Советская пельменница — кухонное устройство, предназначенное для быстрого и удобного приготовления пельменей и вареников. Этот предмет бытовой техники стал популярным в советское время и прославился своей простотой и функциональностью.
Обычно он представлял собой металлический цилиндр с отверстиями в верхней части, а также ручку для сжатия теста и формирования пельменей. Прибор использовали просто: раскатывали тесто, помещали его в пельменницу, добавляли начинку, затем закрывали и выдавливали формы.
Советские пельменницы, как и другие бытовые приборы, изготавливались с акцентом на прочность и долговечность. Многие из них служили годами, при условии правильного использования и ухода.
Чайная пара
Советская чайная посуда из фарфора или фаянса обладала неповторимым стилем и уникальным характером, который сегодня вновь становится ценным. Художники из СССР, создавая чайные пары, часто придавали им милый и уникальный дизайн. Рисунок наносили вручную, что придавало посуде особую индивидуальность.
Эти произведения искусства могли быть настоящими коллекционными экземплярами, отражающими тот временной период и творческий почерк художников.
Сегодня использование советской чайной посуды приобретает особый шарм. Эти предметы прекрасно вписываются в современные интерьеры, придавая им нотку винтажа и уюта. Выпив чай из такой чайной пары, можно наслаждаться не только напитком, но и атмосферой прошлого, временем, когда внимание уделялось деталям и индивидуальности.
Советская вафельница
Советская вафельница, как и многие другие бытовые приборы того времени, заслуживает быть в современной кухне. Она отличается надежностью и долговечностью. Способна служить десятилетиями, выдерживая испытание временем.
Кроме того, у вафельницы из СССР уникальный дизайн, который отражает эстетику и стиль советской эпохи. Он придает кухне винтажную нотку и добавляет уюта в интерьер.
Кулинарные возможности прибора не ограничены одними лишь вафлями. С помощью него можно смело экспериментировать с различными рецептами — например, использовать вафельницу для приготовления овощных оладушек и блинчиков необычной формы.
Чугунная сковородка
Посуда из чугуна обладает превосходной теплопроводностью и равномерным распределением тепла. Это позволяет равномерно приготавливать блюда, предотвращая пригорание еды. Кроме того, чугун обладает отличной термической инерцией, сохраняя тепло в течение длительного времени. Именно этим и обусловлена высокая цена на современные чугунные изделия.
Однако советская посуда из этого материала славится своей прочностью и долговечностью, и до сих пор может использоваться. Она способна прослужить много лет при правильном уходе. Посуда из чугуна идеально подходит для приготовления разнообразных блюд, включая мясо, овощи, хлеб и даже десерты.
Пленочный фотоаппарат
Дедушкин фотоаппарат — это настоящий магический артефакт, который стоит бережно хранить. Особенно сегодня, когда мода на подобные кадры возвращается.
Особая магия пленочной фотографии заключается в неопределенности результата. Не зная, какой снимок получится, вы вновь переживаете чарующий момент ожидания — как и во время проявки пленки. Более того, такая фотография имеет уникальные эффекты: живой свет, особенности экспозиции и нюансы цветов. Эти элементы придают кадрам особую атмосферу и дух.
Как хранить советские предметы?
Хранение предметов старины, если они не используются в обиходе, а присутствуют дома как памятные предметы или же с целью коллекционирования, требует особого внимания. Чтобы содержать их в исходном состоянии нужно создать определенные условия, такие как контроль температуры, влажности и изоляции от прямого солнечного света. Важно использовать специальные упаковочные материалы, чтобы предотвратить контакт с кислородом и влагой, обертывая предметы в кислотостойкую бумагу, пленку или ткань.
Другой вариант — размещение предметов в витринах или закрытых шкафах, что обеспечит защиту от пыли и минимизирует воздействие света. При этом рекомендуется использовать деликатное освещение для минимизации разрушающего воздействия света.