Для запаха и хруста – как правильно сажать, удобрять и выращивать огурцы(1)
Хрустящий, ароматный огурец, выращенный своими руками, совсем не похож на тот, что выращивают промышленным способом и покупают в супермаркете. Кроме того, вы можете в любой момент сорвать свежий огурец в саду, на подоконнике или балконе и использовать в готовке – нашинковать или порезать в салаты, а когда урожай очень большой, заготовить на следующую зиму, пишет Delfi Dom&Sad.
У каждого есть свое мнение о том, как выращивать огурцы, но мы дадим вам несколько экспертных советов о том, где, когда и как сеять, пересаживать и удобрять их. Выращивать на грядке в поле или в теплице? Как часто поливать? Главное условие: если вы обычный огородник – без специального оборудования – не переусердствуйте с посевом огурцов, иначе в попытке получить максимальный урожай, вы получите прямо противоположное. Ведь для огурцов очень важно соблюдать расстояние при посадке.