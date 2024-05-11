Для запаха и хруста – как правильно сажать, удобрять и выращивать огурцы

У каждого есть свое мнение о том, как выращивать огурцы, но мы дадим вам несколько экспертных советов о том, где, когда и как сеять, пересаживать и удобрять их. Выращивать на грядке в поле или в теплице? Как часто поливать? Главное условие: если вы обычный огородник – без специального оборудования – не переусердствуйте с посевом огурцов, иначе в попытке получить максимальный урожай, вы получите прямо противоположное. Ведь для огурцов очень важно соблюдать расстояние при посадке.