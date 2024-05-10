Эксперт объяснил, какой водой нужно поливать комнатные растения

Обычно растения любят мягкую воду, в которой нет лишних солей и минералов. Ее температура должна при этом быть комнатной, то есть не слишком горячей или холодной.

Один из лучших вариантов для полива — дождевая вода. В ней содержатся полезные для растений питательные вещества. Это будет способствовать росту и цветению растений.

Ещё один вариант — вода из аквариума. Но не у всех он есть дома.

Брать для полива можно и водопроводную воду. Однако ее лучше отстаивать или кипятить. Также можно использовать фильтрованную воду.

Если вы решили отстаивать воду, то помните о следующих моментах. Прежде всего, на должна находиться в чистом контейнере. Далее она должна так простоять в течение хотя бы суток. Не закрывайте ее ничем при этом. Также не забывайте ее регулярно менять.