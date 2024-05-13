Тысячи часов учёбы: руководитель IKEA Эстония рассказывает, какой вклад предприятие вносит в развитие своих сотрудников

Каждый сотрудник, вне зависимости от занимаемой должности, учится основам дизайна интерьера. Наша цель – чтобы каждый сотрудник знал эти основы и мог воспользоваться этими знаниями дома, поделиться с семьёй и друзьями. В общем, сотрудники углубляются в различные темы, начиная от безопасности детей дома, до регулирования стресса и общения с клиентами и многого другого.

Специальные тренинги проводятся для определённых групп работников, например для дежурных руководителей, для команды по оказанию первой помощи или для команды, помогающей новым сотрудникам. Также для руководителей есть тренинги по управлению и другие. Наш специалист по обучению и развитию предоставляет рекомендации по многим доступным учебным курсам и может поделиться последними новостями.

Тренинги IKEA можно разделить по группам. Общие для всех сотрудников, где рассказывается об истории бренда, основных ценностях, культуре, основах дизайна интерьера, безопасности, устойчивости и экологичности в IKEA, и о других темах, которые актуальны для всех работников. Профессиональные навыки развиваются посредствам специального обучения. Можно выбирать обучение, как онлайн, так и на месте с преподавателями IKEA и приглашёнными экспертами, исходя из необходимости и потребностей.

Сотрудники, которые занимаются обслуживанием клиентов, специалисты и руководители периодически проходят профессиональные и личные тренинги. В среднем каждый сотрудник учился 28 часов в прошлом финансовом году, и в общей сложности команда IKEA училась более 13 000 часов. И это не включая другие мероприятия для популяризации здорового образа жизни и благополучия, например вдохновляющие спикеры раз в пару месяцев, спортивные мероприятия, образовательные мероприятия на тему психического здоровья и т. д.

Марко Пыдер, руководитель IKEA Эстония, говорит, что инвестиции в сотрудников помогают поддерживать культуру и общность в команде. М. Пыдер добавляет, что именно собственное видение IKEA лучше всего характеризует предприятие – изменять к лучшему повседневную жизнь многих людей, а также работать на основе внутренних ценностей. Одна из главных ценностей предприятия – постоянное развитие.

Сотрудники мотивированы тренингами?

Мы в IKEA не спрашиваем „пойдешь ли ты на тренинг?“, мы спрашиваем „на какой тренинг и когда ты идёшь?“. На предприятии чётко определено, как много часов каждый сотрудник должен обучаться, чтобы вся команда могла развиваться. Например, продавцы-консультанты проходят тренинги по группам товаров, а специалисты, которые консультируют в отделе кухни или ванной, изучают специфику товаров этого отдела. Три раза в год каждый сотрудник общается с непосредственным руководителем, чтобы обсудить текущие дела и задачи, а также цели для обучения, и др.

В IKEA есть сотрудники, которые меняют свои функции в течение развития своей карьеры. Это тоже включено в обучение?

Мы поддерживаем наших сотрудников в росте и взятии новых вершин в любых направлениях. Исходя из их пожелания, знаний или навыков, работники могут подать заявку на внутреннюю вакансию и перейти в другой отдел: логистика, обслуживание клиентов, маркетинг, финансы и другие отделы. Карьерный рост может быть вертикальным или горизонтальным.

У нас также есть программа преемственности, где мы подбираем будущих руководителей для предприятия. С момента открытия магазина в Таллинне восемь работников уже поступили на должности, где они были преемниками. Около 20 будущих руководителей проходят обучение. Эта программа не только для руководителей, это ещё и возможность горизонтального роста, где сотрудник может поменять область работы.

Что больше всего сотрудники ценят на вашем предприятии?

Несколько месяцев назад у нас был внутренний мастер-класс, который показал, что члены нашей команды гордятся экологичностью и устойчивым развитием IKEA. Так они сами ощущают свой вклад.

Сотрудники подчёркивают, что развитая культура предприятия и ценности в ежедневных делах являются основой удовлетворённости от работы. Например, униформа для всех сотрудников, включая руководителей, является принципом равенства на предприятии. В IKEA горизонтальная организационная структура, например руководители и сотрудники сидят в одном офисе, пользуются одной гардеробной и кафе для сотрудников, где все могут встретиться и общаться. Мероприятия для сотрудников и шведские традиции каждый день, например фика – всё это тоже создаёт базу для получения удовлетворения от работы.

Как вы создаёте команду IKEA?

Перед тем как принять нового сотрудника, мы смотрим на его ценности. Например, во время интервью мы задаём вопросы об идеальном отдыхе сотрудников при определённом бюджете, или о мировых проблемах, с которыми они хотели бы справиться. Эти ценности отражают дух Швеции. Наша команда в работе опирается на основные ценности: сплочённость, простота, забота о людях и планете, принятие и разделение ответственности, экономия и др. Когда ценности работодателя и работника совпадают, становится легче принимать решения, достигать целей устойчивого развития и получать больше удовольствия от работы. Каждый сотрудник обсуждает ценности и цели со своим непосредственным руководителем не менее трёх раз в год.