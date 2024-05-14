В Пыхья-Таллинне выберут самый красивый двор

Старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур приглашает жителей района поделиться фотографиями красивых садов и дворов, чтобы представить их на конкурс. „Весной все зеленеет и расцветает, преображая дворы в Пыхья-Таллинне. Мы хотим при помощи этого конкурса рассказать о тех дворах, в которые вложено много сил и заботы. Так, возможно, вдохновим и других жителей района благоустроить и украсить свои сады. Зелень, уютные уголки и интересные декорации радуют всех“, — сказала Таммур.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, напишите об этом на pohja.yhistud@tallinnlv.ee. К письму нужно приложить до 5 фотографий двора. Фотографии всех дворов, участвующих в конкурсе, будут размещены для оценки в социальных сетях управы Пыхья-Таллинна. Вы можете сообщить о своем желании принять участие в конкурсе и прислать фотографии до 31 мая. Народное голосование в социальных сетях продлится с 3 по 16 июня, после чего будут отмечены лучшие.