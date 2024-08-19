„Розам нужно кланяться“. Известная жительница Эстонии превратила сад в настоящее произведение искусства. А ее дом отметил даже президент

42 сорта роз

- Я была дачным ребенком, все каникулы помогала в саду бабушке и дедушке. Не скажу, что в детстве это радовало, поэтому когда у меня появилась своя семья и мы начали строить дом, я сказала, что здесь никогда не будет никакого сада. И первые семь лет вокруг дома был только газон, но в какой-то момент я вдруг почувствовала, что чего-то не хватает: ни тебе лука-укропа на салат, ни ревеня на пирог, ни благоухающих роз...