Наш сад
19.08.2024, 17:12

„Розам нужно кланяться“. Известная жительница Эстонии превратила сад в настоящее произведение искусства. А ее дом отметил даже президент

 
Эвелина Ведом
Эвелина Ведом
ФОТО: архив Эвелины Ведом

Известный искусствовед Эвелина Ведом вдохновенно рассказывает не только о живописи разных эпох и роскошных нарядах от великих кутюрье, но и о том, как ухаживать за розами и создавать живые изгороди, запутывающие ветер. Ее титулованный сад – настоящее произведение искусства, созданное исключительно своими руками, методом проб и ошибок, пишет журнал JANA Luxury.

42 сорта роз

- Я была дачным ребенком, все каникулы помогала в саду бабушке и дедушке. Не скажу, что в детстве это радовало, поэтому когда у меня появилась своя семья и мы начали строить дом, я сказала, что здесь никогда не будет никакого сада. И первые семь лет вокруг дома был только газон, но в какой-то момент я вдруг почувствовала, что чего-то не хватает: ни тебе лука-укропа на салат, ни ревеня на пирог, ни благоухающих роз...

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