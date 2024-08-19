19.08.2024, 17:12
„Розам нужно кланяться“. Известная жительница Эстонии превратила сад в настоящее произведение искусства. А ее дом отметил даже президент
ФОТО: архив Эвелины Ведом
Известный искусствовед Эвелина Ведом вдохновенно рассказывает не только о живописи разных эпох и роскошных нарядах от великих кутюрье, но и о том, как ухаживать за розами и создавать живые изгороди, запутывающие ветер. Ее титулованный сад – настоящее произведение искусства, созданное исключительно своими руками, методом проб и ошибок, пишет журнал JANA Luxury.