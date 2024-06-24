Избавиться от пыли на долгое время реально: поможет самодельное средство

Рецептом поделилась в Instagram блогер @porzadekzglowa.

Как приготовить пылеотталкивающее средство для мебели

Чтобы пыль не появлялась на поверхности через несколько мгновений после протирания мебели, соблюдайте во время уборки следующие несколько правил:

Прежде чем приступить к уборке, обязательно откройте окна. Используйте тряпку из микрофибры и жидкость для чистки мебели. Начинайте уборку пыли с самых высоких предметов и постепенно двигайтесь вниз.

После того как пыль будет удалена, протрите мебель жидкостью из двух ингредиентов. Для ее приготовления смешайте полстакана воды и полстакана яблочного уксуса. При желании можно добавить третий ингредиент — несколько капель ароматического масла.

Уксус имеет антибактериальный эффект, а также помогает эффективно удалять и растворять мелкие загрязнения. Опрыскивание поверхности смесью яблочного уксуса и воды снизит статическое электричество, что, в свою очередь, ограничит прилипание пыли к мебели.