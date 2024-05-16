Чем прикормить орхидеи, чтобы лучше цвели: садоводы поделились поразительным лайфхаком

Однако чтобы эти экзотические красавицы цвели и радовали нас своим пышным цветением, им нужны особые условия и уход. Сегодня мы раскроем секреты ухода за орхидеями, чтобы вы могли выращивать их в домашних условиях и наслаждаться их красотой в течение многих лет.

Секрет 1: Свет и освещение

Орхидеи – светолюбивые растения, поэтому им нужно яркое, но рассеянное освещение. Лучшее место для них – восточные или западные окна. Прямые солнечные лучи могут обжечь нежные лепестки, поэтому их лучше затенять в жаркие часы дня.

Секрет 2: Правильный полив

Орхидеи не любят чрезмерного полива, ведь это может привести к загниванию корней. Поливать их рекомендуется раз в неделю, обильно увлажняя субстрат, а затем давая ему полностью просохнуть. Используйте для полива мягкую, отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Секрет 3: Подкормка

Для пышного цветения орхидеям требуется регулярная подкормка. Используйте специальные удобрения для орхидей, которые можно найти в цветочных магазинах.

Удобряйте растения 1-2 раза в месяц во время активного роста.

Секрет 4: Пересадка

Пересаживать орхидеи рекомендуется раз в 2-3 года, когда их корни полностью заполняют горшок. Выбирайте новый горшок чуть больше предыдущего, с дренажными отверстиями в дни. Используйте специальный субстрат для орхидей, который можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно.

Секрет 5: Оптимальные условия

Для комфортного роста и цветения орхидеям нужна температура в пределах 20-25°C днем и 16-18°C ночью. Влажность воздуха также должна быть повышена, поэтому рекомендуется регулярно опрыскивать орхидеи теплой водой.