19.05.2024, 15:29
В Англии ревень выращивают и собирают при свечах. Зачем они это делают и что в итоге получается?
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Начало мая – то самое время, когда в наших магазинах появляется ревень или, как его еще называют, рабарбар. Это уникальное растение, которое не только легко вырастить и просто приготовить. Ревень еще и очень полезен – благодаря наличию в нем аскорбиновой кислоты и витамина В4, пишет Delfi Dom&Sad.
Ревень популярен как в Европе, так и в Америке, а в Китае его выращивают уже не менее пяти тысяч лет. Китайцы выращивали его в больших количествах и продавали в Европу по высокой цене, где он ценился наравне с шафраном и опиумом.
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