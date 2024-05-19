Наш сад
19.05.2024, 15:29

В Англии ревень выращивают и собирают при свечах. Зачем они это делают и что в итоге получается?

 
Наталья Хлапковска
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: OLI SCARFF | Shutterstock

Начало мая – то самое время, когда в наших магазинах появляется ревень или, как его еще называют, рабарбар. Это уникальное растение, которое не только легко вырастить и просто приготовить. Ревень еще и очень полезен – благодаря наличию в нем аскорбиновой кислоты и витамина В4, пишет Delfi Dom&Sad.

Ревень популярен как в Европе, так и в Америке, а в Китае его выращивают уже не менее пяти тысяч лет. Китайцы выращивали его в больших количествах и продавали в Европу по высокой цене, где он ценился наравне с шафраном и опиумом.

Англичане же настолько полюбили ревень, что в конце XIX века разработали особую технологию его выращивания – при свечах. Первые помещения для выращивания ревеня в Йоркшире появились еще в 1877 году. И с тех пор мало что изменилось.

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