Три маленькие хитрости для фантастического урожая огурцов

Регулярно собирайте огурцы

Регулярный сбор помогает продлить урожай. Не ждите, пока огурцы вырастут до гигантских размеров, это самая большая ошибка! Чем раньше вы их соберете, тем быстрее и успешнее сформируются новые огурцы.

Избавьтесь от лишних листьев

Для того чтобы растение давало обильный урожай, необходимо также уделять внимание листьям. Если их много, постарайтесь их проредить. Обязательно избавьтесь от листьев под плодами. Эта простая процедура оживит растение.

Используйте мульчу

Не стоит забывать и о мульчировании, чтобы продлить урожай. Это помогает защитить корневую систему — как от чрезмерной температуры воздуха и перегрева, так и от сезонных перепадов температур. Благодаря мульче корни не пересыхают, даже если у вас нет возможности поливать огурцы каждый день.