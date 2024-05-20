Без уксуса и глицерина: непривычное средство вымоет окна без разводов

В этом случае помогут домашние средства для мытья. Иногда для мытья окон используется уксус и глицерин. Но вместо этих двух средств можно использовать водку. В отличие от уксуса, водка испаряется гораздо быстрее и не оставляет после себя запаха, отмечает food52.com .

Каким домашним средством можно помыть окна

Крепкий алкоголь отлично подходит для мытья окон. Он не только удаляет всю грязь, но и предотвращает образование неприглядных разводов и пятен на окнах. При этом водкой можно очистить не только стекла. Она эффективно очищает оконные рамы и подоконники.

Чтобы использовать водку для чистки, приготовьте раствор с водой. Смешайте водку и воду в пропорциях 1:1. Сделать препарат еще более эффективным помогут несколько капель жидкости для мытья посуды. Все ингредиенты необходимо хорошо перемешать и перелить в распылитель. Спирт отлично подойдет для удаления грязи с окон и предотвратит образование разводов на окнах.