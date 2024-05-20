Советы дизайнера: почему белые стены в доме — это на самом деле плохо

Откуда возник этот тренд?

Тренд на белые стены пришел из Европы — на Западе застройщики чаще всего сдают квартиры с белыми стенами и самой простой отделкой. Другие компании переняли опыт и стали использовать это как базу.

Квартир с белыми стенами так много еще и потому, что многие собственники решают сделать ремонт „без заморочек“ для последующей сдачи жилья — если сделать все стены просто белыми, можно не думать над сочетанием обоев в комнатах и о том, какое напольное покрытие подойдет к стенам.

Такой ремонт для жилья под сдачу рекомендуют и специалисты по хоумстейджингу, и риелторы — стены в нейтральных цветах не отвлекают потенциальных арендаторов или покупателей во время показов. Они заходят в помещение и сразу представляют свою мебель в нем. Кроме того, белые стены также ускоряют процесс покраски, поскольку не требуют слоя грунтовки.

Еще одна причина популярности таких ремонтов — это просто тренд. Светлые интерьеры и минимализм любят в скандинавских странах, квартиры с белыми стенами и паркетом у многих ассоциируются с Парижем — подобными референсами пестрит весь Pinterest.

Белый цвет и его опасности

Выбрать правильный белый цвет не так легко — существует слишком много оттенков. Яркий белый цвет может выглядеть как грунтовка — незавершенная и „стерильная“. Если вы выберете неподходящий белый, на стенах он может отдавать холодной синевой и просто резать глаза.

Кроме того, белая краска требует большего ухода: когда руки постоянно касаются светлых стен возле выключателей, дверей и шкафов или если мебель ударяется о белую стену, становится видна грязь и следы. К тому же, если у вас есть маленький ребенок или питомец, приготовьтесь к постоянным работам по подкраске. В целом такие стены будут очень маркие и убираться в квартире придется еще тщательнее.