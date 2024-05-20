Советы дизайнера: почему белые стены в доме — это на самом деле плохо
В последние годы белые стены — очевидный интерьерный тренд. Но далеко не всегда и не для всех такое решение будет выигрышным. О том, почему белые стены могут убить ваш ремонт, рассказала Екатерина Корнилова, руководитель дизайнерского отдела компании Дизайн Клик, специалист сервиса Профи, пишет wday.ru.
Откуда возник этот тренд?
Тренд на белые стены пришел из Европы — на Западе застройщики чаще всего сдают квартиры с белыми стенами и самой простой отделкой. Другие компании переняли опыт и стали использовать это как базу.
Квартир с белыми стенами так много еще и потому, что многие собственники решают сделать ремонт „без заморочек“ для последующей сдачи жилья — если сделать все стены просто белыми, можно не думать над сочетанием обоев в комнатах и о том, какое напольное покрытие подойдет к стенам.
Такой ремонт для жилья под сдачу рекомендуют и специалисты по хоумстейджингу, и риелторы — стены в нейтральных цветах не отвлекают потенциальных арендаторов или покупателей во время показов. Они заходят в помещение и сразу представляют свою мебель в нем. Кроме того, белые стены также ускоряют процесс покраски, поскольку не требуют слоя грунтовки.
Еще одна причина популярности таких ремонтов — это просто тренд. Светлые интерьеры и минимализм любят в скандинавских странах, квартиры с белыми стенами и паркетом у многих ассоциируются с Парижем — подобными референсами пестрит весь Pinterest.
Белый цвет и его опасности
Выбрать правильный белый цвет не так легко — существует слишком много оттенков. Яркий белый цвет может выглядеть как грунтовка — незавершенная и „стерильная“. Если вы выберете неподходящий белый, на стенах он может отдавать холодной синевой и просто резать глаза.
Кроме того, белая краска требует большего ухода: когда руки постоянно касаются светлых стен возле выключателей, дверей и шкафов или если мебель ударяется о белую стену, становится видна грязь и следы. К тому же, если у вас есть маленький ребенок или питомец, приготовьтесь к постоянным работам по подкраске. В целом такие стены будут очень маркие и убираться в квартире придется еще тщательнее.
Простой обыватель может не задумываться, но на самом деле большое значение имеет свет, особенно если у вас белые стены. Хотя белая краска может украсить темную комнату и сделать пространство больше, она будет выглядеть по-разному в зависимости от типа освещения.
Другая опасность при выборе такого интерьера — в итоге он может действительно напоминать больницу или офис. Кстати, недавние исследования показывают, что сотрудники совершают больше ошибок, работая в помещениях с белыми стенами. Поэтому сначала убедитесь, что жить в окружении белых стен вам психологически комфортно.
Интерьер с белыми стенами сложно сделать дорогим, уютным и наполненным без помощи дизайнера — самостоятельно украсить квартиру правильной мебелью и текстилем смогут далеко не все. В итоге, такая квартира может выглядеть, как разряженная новогодняя елка, или, наоборот, как жилье студента.