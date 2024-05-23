Как ограничить распространение аллергии дома

„Часто мы не понимаем насколько важно учитывать загрязнение воздуха, хотя мы этого не видим. Помимо этого, многие считают, что загрязнение воздуха – это что-то на улице, а дома мы защищены. На самом деле, есть множество мелочей, например пережаренные сухарики на сковороде, которые вызывают загрязнение воздуха дома, как если бы вы стояли на магистрали. Воздух дома загрязняется тем, что происходит на улице, химией, которой мы пользуемся, готовкой еды и уборкой, плесенью, которая может быть дома и из-за других факторов“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров, Брита Миквере.

Твёрдые частицы – вещества, которые наносят наибольший вред здоровью человека. Небольшие, вдыхаемые частицы, которые могут появиться в результате готовки, от аэрозолей, открытых каминов и из уличного воздуха.

Как очистить воздух дома?

Благодаря небольшим изменениям и использованием современных технологий мы можем улучшить качество воздуха дома. Это особенно важно для аллергенных людей и тех, кто страдает от заболеваний верхних дыхательных путей. Дизайнер даёт практичные советы и решения – некоторые из них в IKEA теперь можно приобрести по ещё более низкой цене. Для того, чтобы быть доступнее для большего числа людей, компания уже во второй раз за этот год, снизила цены на множество товаров.

Измеряем качество воздуха дома. Один из первых шагов на встречу к чистому воздуху – оценить его качество. Дизайнер советует использовать датчики, которые могут установить уровень загрязнения, например можно использовать умный датчик VINDRIKTNING всего за 14,99 € . У датчики есть индикатор, у которого меняется цвет в зависимости от качества воздуха от зелёного (хорошее качество), жёлтого (нормальное) до красного (плохое качество). Датчик желательно сочетать с очистителем воздуха FÖRNUFTIG.