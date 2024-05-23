Созданная в Эстонии подставка для телевизора получила престижную награду Red Dot

По словам одного из авторов JALG и руководителя компании Вейко Калласа, эта награда является признанием эстонского промышленного дизайна и многовековой традиции работы с деревом: „Наша цель состояла в том, чтобы создать объект минималистского дизайна, который люди хотели бы видеть в своих домах. Красивый дизайн поддерживает гармонию помещения и создает спокойную энергию – это то, что сегодня действительно нужно в нашей жизни“. Каллас добавил, что награда Red Dot – самый известный знак качества в мире дизайна – является признанием отечественного производства компании: „Хотя мы экспортируем 99,9% продукции, 100% нашего производства находится в Эстонии“.

По словам автора оригинальной идеи JALG Арго Мяннисте, подставка для телевизора вдохновлена ​​серединой прошлого века: „В то время телевизоры успешно трансформировались в элемент вписывающейся в интерьер мебели. Телевизор перестал быть отдельным техническим предметом, который портит со вкусом оформленное помещение, став его частью. Целью нашей концепции было объединить две эпохи в максимально эстетичной и продуманной инженерной форме, которая в своем минимализме вписалась бы в современный интерьер“. Дизайн подставки для телевизора адаптирован к рыночным стандартам, в результате чего большинство современных телевизоров совместимы с продуктами JALG.

Все подставки JALG изготавливаются в Эстонии вручную. В качестве материалов используются дерево (дуб, орех и береза), сталь и акрил.

Red Dot – самая престижная в мире награда в области дизайна, учрежденная Design Zentrum Nordhein-Westfalen в 1955 году в Германии. Сегодня она стала глобально признанным знаком качества. Премия Red Dot присуждается продуктам с выдающимся дизайном: от моды до бытовой электроники, транспортных средств, медицинской техники и мебели.