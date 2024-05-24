Как вымыть окна после зимы: обзор цен на услуги, моющие средства и гаджеты

Кристель Дитманн , советник по связям с общественностью района Пирита, также надеется, что положение дел изменится: „Клиенты заинтересованы в услуге, и иногда мы просто помогаем с контактами. Мы ждем нового года, когда вступит в силу новая реформа, и услуги, предоставляемые городом, станут существенно более содержательными и более гибкими. Это означает, среди прочего, что услуги будут предоставляться также в вечернее время и в праздничные дни, а спектр услуг, скорее всего, будет шире“.

По словам Ууэмяэ, в будущем, возможно, мытье окон будут предлагать как дополнительную платную опцию по всему городу.

„Таллиннские районные управы не предлагают пожилым людям бесплатные услуги по мытью окон, но есть способы получить помощь, – комментирует Кятлин Ууэмяэ , ведущий специалист по мерам поддержки жизнедеятельности пожилых людей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. – Например, если человеку назначена услуга помощи на дому, он может обсудить варианты мытья окон со своим работником по уходу. Последний поможет найти подходящего поставщика услуги и при необходимости организует заказ. Оплачивать услугу пожилые люди должны сами“.

Однако, как оказалось, мытье окон не входит в перечень бесплатных услуг, предоставляемых городом.

Для получения услуги необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства (по электронной почте, телефону или на месте). Потребность в услуге определяет специалист отдела социального обеспечения после визита на дом.

Помощь по дому – например, уборка помещения или уход за одеждой, отопление и приготовление еды. Соцработник также может купить лекарства в аптеке, заказать на дом продукты и предметы домашнего обихода.

Таллинн предоставляет социальные услуги по оказанию помощи в делах, с которыми человек не может справиться сам. Что в них входит?

Несколько дней назад СМИ писали о происшествии – пенсионер мыл окна и выпал из окна своей квартиры, находящейся на втором этаже. Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. Несчастный случай произошел не в Эстонии, но от подобного никто и нигде не застрахован.

А что в регионах?

В Тарту – похожая ситуация. По словам Рийн Сейдла, специалиста по здоровью отдела социальной помощи и здравоохранения управы Тарту, пожилые часто звонят с вопросами по поводу мытья окон, и не только весной.

„Беспокоит то, что пожилые люди не имеют доступа к информации, которую когда-то можно было почерпнуть из толстой желтой телефонной книги“, – сетует Рийн Сейдла.

По ее словам, вместе с мытьем окон часто просят и замену штор или жалюзи. В этом случае может помочь соцработник, который выясняет у подопечного, какую занавеску купить, помогает определиться с выбором, он же заберет купленную штору из магазина и бесплатно ее установит.

3 способа помыть окна

1. Самостоятельно.

Способ трудозатратный, но если есть время и силы, то надежный и самый дешевый. Главное – быть во всеоружии и подготовить соответствующие средства и инвентарь.

Народное проверенное средство – уксус и вода. Две столовые ложки 9% уксуса – на литр воды. Также можно использовать лимонный сок или лимонную кислоту: на 1 стакан воды – 50 мл лимонного сока или 1 ст. л. кислоты.

Минус: понадобится время, чтобы запах уксуса выветрился.

Стоимость: 1 л уксуса стоит 0,90 евро.

Можно использовать и специальные химические средства. Химия для мытья окон чаще всего содержит спирт, который быстро выветривается и хорошо убирает разводы.

Стоимость спреев для мытья окон: от 1,50 евро до 3 евро за 500–750 мл жидкости.

Для работы вручную пригодится швабра с телескопической ручкой. Это устройство два в одном – щетка для мытья и съемная тряпочка из микрофибры, которую можно после уборки снимать и стирать в стиральной машине. С помощью выдвигающейся ручки швабры можно достать до самых верхних углов окна. Стоимость – от 9 евро (kaup24.ee).

2. При помощи гаджетов

Существуют специальные аппараты для мытья окон: техника стоит денег, но и жизнь облегчает – это факт. Их два типа: стеклоочистители и роботы.