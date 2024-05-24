Как вымыть окна после зимы: обзор цен на услуги, моющие средства и гаджеты
Эта часть весенней уборки – подвиг даже для самых бодрых домохозяек. Что уж говорить о пенсионерах, у которых на мытье окон нет ни сил, ни здоровья – а иногда это просто опасно для жизни! „МК-Эстония“ выяснила, можно ли получить услугу с помощью городских служб и какие еще варианты имеются, чтобы решить проблему грязных окон.
Несколько дней назад СМИ писали о происшествии – пенсионер мыл окна и выпал из окна своей квартиры, находящейся на втором этаже. Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. Несчастный случай произошел не в Эстонии, но от подобного никто и нигде не застрахован.
Все, кроме окон
Таллинн предоставляет социальные услуги по оказанию помощи в делах, с которыми человек не может справиться сам. Что в них входит?
Помощь по дому – например, уборка помещения или уход за одеждой, отопление и приготовление еды. Соцработник также может купить лекарства в аптеке, заказать на дом продукты и предметы домашнего обихода.
Для получения услуги необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства (по электронной почте, телефону или на месте). Потребность в услуге определяет специалист отдела социального обеспечения после визита на дом.
Однако, как оказалось, мытье окон не входит в перечень бесплатных услуг, предоставляемых городом.
„Таллиннские районные управы не предлагают пожилым людям бесплатные услуги по мытью окон, но есть способы получить помощь, – комментирует Кятлин Ууэмяэ, ведущий специалист по мерам поддержки жизнедеятельности пожилых людей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. – Например, если человеку назначена услуга помощи на дому, он может обсудить варианты мытья окон со своим работником по уходу. Последний поможет найти подходящего поставщика услуги и при необходимости организует заказ. Оплачивать услугу пожилые люди должны сами“.
По словам Ууэмяэ, в будущем, возможно, мытье окон будут предлагать как дополнительную платную опцию по всему городу.
Кристель Дитманн, советник по связям с общественностью района Пирита, также надеется, что положение дел изменится: „Клиенты заинтересованы в услуге, и иногда мы просто помогаем с контактами. Мы ждем нового года, когда вступит в силу новая реформа, и услуги, предоставляемые городом, станут существенно более содержательными и более гибкими. Это означает, среди прочего, что услуги будут предоставляться также в вечернее время и в праздничные дни, а спектр услуг, скорее всего, будет шире“.
А что в регионах?
В Тарту – похожая ситуация. По словам Рийн Сейдла, специалиста по здоровью отдела социальной помощи и здравоохранения управы Тарту, пожилые часто звонят с вопросами по поводу мытья окон, и не только весной.
„Беспокоит то, что пожилые люди не имеют доступа к информации, которую когда-то можно было почерпнуть из толстой желтой телефонной книги“, – сетует Рийн Сейдла.
По ее словам, вместе с мытьем окон часто просят и замену штор или жалюзи. В этом случае может помочь соцработник, который выясняет у подопечного, какую занавеску купить, помогает определиться с выбором, он же заберет купленную штору из магазина и бесплатно ее установит.
3 способа помыть окна
1. Самостоятельно.
Способ трудозатратный, но если есть время и силы, то надежный и самый дешевый. Главное – быть во всеоружии и подготовить соответствующие средства и инвентарь.
Народное проверенное средство – уксус и вода. Две столовые ложки 9% уксуса – на литр воды. Также можно использовать лимонный сок или лимонную кислоту: на 1 стакан воды – 50 мл лимонного сока или 1 ст. л. кислоты.
Минус: понадобится время, чтобы запах уксуса выветрился.
Стоимость: 1 л уксуса стоит 0,90 евро.
Можно использовать и специальные химические средства. Химия для мытья окон чаще всего содержит спирт, который быстро выветривается и хорошо убирает разводы.
Стоимость спреев для мытья окон: от 1,50 евро до 3 евро за 500–750 мл жидкости.
Для работы вручную пригодится швабра с телескопической ручкой. Это устройство два в одном – щетка для мытья и съемная тряпочка из микрофибры, которую можно после уборки снимать и стирать в стиральной машине. С помощью выдвигающейся ручки швабры можно достать до самых верхних углов окна. Стоимость – от 9 евро (kaup24.ee).
2. При помощи гаджетов
Существуют специальные аппараты для мытья окон: техника стоит денег, но и жизнь облегчает – это факт. Их два типа: стеклоочистители и роботы.
Ручные стеклоочистители – это приборы, которые работают от аккумуляторов. Воду заливают непосредственно в прибор, который подает ее с помощью пульверизатора на специальные насадки – их может быть несколько, например микроволоконная и скребок. В некоторых моделях в комплекте могут быть также удлинители для мытья высоких окон и узкие насадки, позволяющие обрабатывать форточки и другие поверхности малых размеров.
Стоимость: от 58 евро – в зависимости от фирмы и комплектации.
Другой вид техники – роботы. Они стоят дороже, но и работают самостоятельно. Роботы-окномойщики прикрепляются к стеклу с помощью вакуума, в некоторых моделях предусмотрен еще и трос, на котором аппарат повиснет в случае, если сорвется с окна. Робот оснащен вращающимися тряпочками и щеточками, есть модели с разбрызгивателями для воды. Аппарат ездит по оконному стеклу и собирает грязь по принципу моющего пылесоса.
Стоимость: от 145 евро и выше – в зависимости от производителя, мощности и других технических характеристик.
3. Заказать услугу
Помощь в мытье окон предлагают и клининговые фирмы, и частные лица. Цены разнятся и зависят от площади окна. По поводу скидки для пенсионеров придется договариваться отдельно.
На портале объявлений okidoki можно найти предложения по цене от 10 евро за окно, но с оговоркой: стоимость работ договорная и зависит от местоположения клиента, объема работ и степени загрязнения.
В профессиональных клининговых фирмах расчет квадратных метров осуществляется с каждой вымытой стороны окна вместе с оконными рамами.
Стоимость варьируется от 50–65 евро.
Например, в компании Smile cleaning время и стоимость мытья окон рассчитывается индивидуально по заказу клиента. Средняя продолжительность мытья окон – от 30 минут до 3 часов. Два окна в однокомнатной квартире – от 28 евро, говорится на сайте фирмы. Но при этом уточняется, что минимальная стоимость выезда составляет 50 евро.
На портале koristus24 цены на мытье окон начинаются от 0,45 евро за квадратный метр. Минимальная стоимость выезда – 55 евро.
Expertpuhastus предлагает услугу за 0,85 евро за квадратный метр.
На портале Getapro.ee можно выбрать исполнителя, разместив свой заказ – указать параметры задачи, сроки и бюджет. Работники, заинтересованные в заказе, сами предложат свои услуги. Или можно выбрать проверенного специалиста, изучив его профиль – у каждого есть рейтинг и отзывы.
На сайте также есть примеры реальных заказов и предложенная исполнителями стоимость. Например, за три окна в двухкомнатной квартире один частный специалист предлагает цену от 15 до 30 евро, другой – 45–65 евро, клининговая компания окажет услугу за 65 евро. Выбор – за заказчиком.