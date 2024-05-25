ЭКСПЕРТ | Как экономно потреблять воду с приходом летнего тепла

За столь естественной для нас непрерывной подачей чистой водопроводной воды стоят сложные процессы очистки и распределения, а необоснованная трата водопроводной воды может создать угрозу, что не все потребители окажутся ей обеспечены. По словам руководителя отдела качества воды Tallinna Vesi Кристийны Соовик, уже прошедшие выходные показали, что в летнюю погоду потребление воды значительно возрастает. „Первые выходные, порадовавшие теплой летней погодой, привели в некоторых регионах к увеличению потребления воды на целых 25%. Особенно много воды использовалось в Нымме и других районах с частными домами и садами“, — сказала Соовик, пояснив, что увеличение потребления воды было связано в первую очередь с поливом садов, а также подготовкой к летнему сезону. „Заполняли бассейны и емкости для сбора воды, проводили подготовительные работы по уборке к летнему сезону, например, мыли садовую мебель, окна и террасы“, — отметила он.

Чтобы сэкономить на потреблении высокосортной водопроводной воды и на счетах за воду, при уходе за садом или газоном стоит следовать этим рекомендациям по экономному потреблению воды:

Поливайте растения ранним утром или поздним вечером. Если вы поливаете растения в то время, когда температура воздуха ниже и солнце не светит прямо на растения, вода испаряется не так быстро. Воды уходит меньше, а растения получают необходимое количество влаги.

Старайтесь поливать корни растений, а не листья. При поливе корней растений вода испаряется медленнее. Так больше воды поступает через почву к корням растений, обеспечивая их влагой в течение более длительного периода времени.

Не стригите газон слишком низко. Более высокая трава помогает затенять почву и препятствует слишком быстрому испарению воды. Кроме того, места с высокой травой или сеном являются хорошими местами обитания для бабочек и насекомых.