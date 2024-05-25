ЭКСПЕРТ | Как экономно потреблять воду с приходом летнего тепла(3)
Прогноз синоптиков обещает длительный период без дождей и теплую погоду летом. Для садоводов это означает беспокойство по поводу поддержания жизни растений и их полива. Специалист Tallinna Vesi дает совет, как экономно использовать воду и обеспечить, чтобы ее было достаточного даже при длительных засушливых периодах.
За столь естественной для нас непрерывной подачей чистой водопроводной воды стоят сложные процессы очистки и распределения, а необоснованная трата водопроводной воды может создать угрозу, что не все потребители окажутся ей обеспечены. По словам руководителя отдела качества воды Tallinna Vesi Кристийны Соовик, уже прошедшие выходные показали, что в летнюю погоду потребление воды значительно возрастает. „Первые выходные, порадовавшие теплой летней погодой, привели в некоторых регионах к увеличению потребления воды на целых 25%. Особенно много воды использовалось в Нымме и других районах с частными домами и садами“, — сказала Соовик, пояснив, что увеличение потребления воды было связано в первую очередь с поливом садов, а также подготовкой к летнему сезону. „Заполняли бассейны и емкости для сбора воды, проводили подготовительные работы по уборке к летнему сезону, например, мыли садовую мебель, окна и террасы“, — отметила он.
Чтобы сэкономить на потреблении высокосортной водопроводной воды и на счетах за воду, при уходе за садом или газоном стоит следовать этим рекомендациям по экономному потреблению воды:
Поливайте растения ранним утром или поздним вечером. Если вы поливаете растения в то время, когда температура воздуха ниже и солнце не светит прямо на растения, вода испаряется не так быстро. Воды уходит меньше, а растения получают необходимое количество влаги.
Старайтесь поливать корни растений, а не листья. При поливе корней растений вода испаряется медленнее. Так больше воды поступает через почву к корням растений, обеспечивая их влагой в течение более длительного периода времени.
Не стригите газон слишком низко. Более высокая трава помогает затенять почву и препятствует слишком быстрому испарению воды. Кроме того, места с высокой травой или сеном являются хорошими местами обитания для бабочек и насекомых.
Чтобы уменьшить испарение воды, используйте мульчу. Мульчирование помогает сохранить влажность почвы, чтобы растения можно было поливать реже. Продаются разные виды мульчи, поэтому важно убедиться, что вы приобретаете продукт, подходящий для конкретного вида растений.
По возможности собирайте дождевую воду. Хотя прогноз погоды сегодня обещает длительный период без дождей, стоит также подготовиться к изменению погоды и сбору дождевой воды, чтобы использовать собранную воду для полива уже в следующий засушливый период.
Проще всего приобрести резервуар для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Из резервуара можно наполнять лейку, но с помощью крана также можно подключить к резервуару поливочный шланг. Если воды нужно много, можно соорудить подземный резервуар дренажного трубопровода около места стока и направить в него воду по дренажным трубам. Воду из резервуара можно использовать с помощью насосов.
Экономное использование воды позволяет садоводу держать свои расходы под контролем. Для всего же региона экономное потребление означает поддержание нормального напора воды и обеспечение необходимого водоснабжения всех потребителей.