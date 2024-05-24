Как обустроить уютную и функциональную террасу?

Очень важно, чтобы мебель была проста в уходе и долговечна, особенно в нашем климате. Каждый материал требует определенного ухода, будь то регулярная чистка или использование специального покрытия. Было бы хорошо, если бы ткань была водостойкой и устойчивой к солнцу. Кроме того, для садовой мебели было бы хорошо исключить очень структурированные ткани.

Прежде чем выбирать мебель для террасы, измерьте габариты вашей террасы или открытого пространства и подумайте, как вы хотите разместить мебель. Со своей стороны, мы рекомендуем перед покупкой мебели замерить габариты нового дивана, чтобы убедиться, что выбранная мебель соответствует пропорциям пространства и не создаст ощущения тесноты.

Комфорт и функциональность должны быть самыми важными аспектами, на которые следует обратить внимание при выборе садовой мебели. Часто проблема красивой мебели для террасы заключается в том, что она неудобна. Или наоборот – садовая мебель удобна, но ее тяжело поднимать или она просто не подходит для нашего переменчивого климата. Основой хорошей уличной мебели является баланс комфорта и функциональности.

Мебель для террасы должна быть прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям, чтобы выдерживать солнце, дождь и ветер круглый год. Выбирайте садовую мебель с каркасом из прочных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь или устойчивое к атмосферным воздействиям дерево. При выборе мягкой уличной мебели стоит убедиться, что поролон и ткань подходят для уличных условий.

Чтобы в полной мере насладиться террасой, необходимо правильно выбрать террасную мебель. Эстонский производитель мебели Oot-Oot Stuudio , который во главу угла ставит качество и долговечность, делится рекомендациями по выбору мебели для террасы.

Если у вас ограниченное пространство для хранения вещей, выбирайте складную или штабелируемую мебель, которая занимает меньше места, когда не используется. Кроме того, взвесьте возможность использования портативных предметов мебели или аксессуаров, которые позволят вам адаптировать террасу согласно своим потребностям.

Функциональный уличный диван Mood идеально подойдет для любой террасы! Террасная мебель Mood от Oot-Oot Stuudio разработана с использованием специального поролона для уличных условий и водонепроницаемой и устойчивой к атмосферным воздействиям фанеры. В то время как обычный поролон подобен губке, поролон с открытыми порами, используемый при изготовлении уличного дивана Mood, не собирает, а пропускает воду. Кроме того, Mood покрыт водостойкой и устойчивой к ультрафиолетовому излучению тканью, специально подобранной для использования на открытом воздухе. Защита от ультрафиолета предотвращает быстрое выцветание ткани, а правильная обработка облегчает очистку и защищает ткань от загрязнений.

Благодаря тому, что садовая мебель Mood состоит из модулей, зону сидения очень легко адаптировать согласно потребностям. Модули легкие, поэтому очень просто превратить диван в кресла. Уличный диван Mood также можно поставить на газон, ведь благодаря умному дизайну ножки не проваливаются в землю.

Дизайн Mood продуман таким образом, что эту мебель можно хранить на открытом воздухе круглый год, и ее не нужно переносить под крышу каждый раз, когда идет небольшой дождь. Следите за тем, что делает Oot-Oot Studio, в Instagram: @ootootstudio.

2. Постройте добротную террасу

Даже если вы выбрали первоклассную мебель для террасы, это не значит, что и сама терраса прослужит так же хорошо, как мебель. Если вы устали менять террасу каждые десять лет и хотите более долговечного решения, которое прослужит десятилетия, у AS MASS есть решение для вас!

Чтобы терраса прослужила долго, следует выбрать террасную доску из ценных пород дерева. Ипе, кумару и гарапа — чрезвычайно прочные породы древесины, которые не гниют, не плесневеют, без сучков, не выделяют смолу, и из-за высокой плотности древесины эти породы не повреждают насекомые. Кроме того, они являются более экологичным выбором, поскольку для их пропитки не используются токсичные вещества. (Финляндия, например рассматривает вопрос о запрете пропитанной древесины в жилищном строительстве из-за чрезмерной токсичности пропитывающих средств.) Таким образом, террасная доска из ценных пород дерева подойдет всем, кто предпочитает экологичное решение, которое прослужит десятилетия.