Что выбрать? Стиральные и сушильные машины: „два в одном“ или по отдельности?

Отдельные стиральная машина и сушилка

Отдельные стиральная машина и сушилка часто могут оказаться более мощными и быстрыми. Отдельные стиральные машины обычно имеют большую вместимость, что позволяет стирать больше одежды за один раз. Отдельные сушилки также позволяют сушить большие объемы белья эффективнее и быстрее. Кроме того, стирка белья часто оказывается качественнее, поскольку устройства специализированы для выполнения одной конкретной функции. Режимы сушки лучше адаптированы к разным материалам, возможностей стирки тоже больше. К примеру, новые стиральные машины Samsung оснащены рядом функций искусственного интеллекта, которые подбирают наиболее подходящее количество моющего средства и воды в зависимости от типа ткани и количества белья. В качестве еще одного плюса можно отметить гибкость и удобство использования, особенно в большой семье. Если используется раздельная бытовая техника, белье можно стирать и сушить одновременно, экономя время и ускоряя процесс.

Основным недостатком отдельных машин является потребность в пространстве. Две машины занимают больше места, которого может просто не быть в небольших квартирах, и решение „два в одном“ выбирают в первую очередь для экономии пространства. Кроме того, два устройства дороже как по цене приобретения, так и по затратам на обслуживание, поэтому финансовые вложения при выборе такого решения определенно больше.

Стирально-сушильная машина „два в одном“