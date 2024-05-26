Как вывести черную плесень из ванной за 30 минут: дешевый способ(2)
Из-за влажности плесень часто появляется на стыках плитки в душевой, а также на потолке и стенах ванной комнаты. Обычные моющие средства могут помочь в удалении плесени, но они могут быть вредны для вашего здоровья. К счастью, существуют более натуральные способы борьбы с этой проблемой, пишет Telegraf.
Черная плесень быстро и легко распространяется во влажных местах, таких как ванные комнаты. Помимо порчи интерьера, она может негативно сказаться на здоровье. Поэтому важно устранить плесень как можно скорее. Простой трюк с использованием уксуса и пищевой соды поможет безопасно решить эту проблему, пишет santeplusmag. Чтобы избавиться от плесени на швах плитки в ванной, вам понадобятся пульверизатор, уксус и пищевая сода.
Как вывести черную плесень из ванной
Сначала приготовьте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, затем нанесите ее на пораженные плесенью участки. Оставьте на пятнадцать минут, затем распылите уксус. Это вызовет химическую реакцию, которая поможет удалить пятна черной плесени. Оставьте смесь еще на пятнадцать минут, затем смойте теплой водой и почистите обработанные места старой зубной щеткой.