Как вывести черную плесень из ванной за 30 минут: дешевый способ

Из-за влажности плесень часто появляется на стыках плитки в душевой, а также на потолке и стенах ванной комнаты. Обычные моющие средства могут помочь в удалении плесени, но они могут быть вредны для вашего здоровья. К счастью, существуют более натуральные способы борьбы с этой проблемой, пишет Telegraf.