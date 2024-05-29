Эксперт рассказал, как просто сделать интерьер „эмоциональным“

„Сам термин „эмоциональный дизайн“ обрел популярность с 2003 года — его обозначил Дональд Норман в своей одноименной книге. Эта концепция заключается в том, что люди постоянно испытывают эмоции от взаимодействия с объектами, локациями и другими людьми“, — Артем Оганян, арт-директор студии дизайна интерьера BŪRO.

Вот что, по мнению Оганяна, поможет сделать жилье эмоциональным.

Новая мебель

Даже самый строгий интерьер можно „разбавить“ мебелью округлой формы с „мягкими“ тканями типа шерсти. Это поможет „смягчить“ интерьер или сделать его более домашним и расслабленным.

И напротив, если хочется создать более „жесткий“ интерьер, где вы будете чувствовать себя собранным, можно поставить в комнату строгую мебель, в отделке которой присутствуют кожа и металл, отметил эксперт.

Цвета

Современные исследования показываю, что цвет может кратковременно влиять на состояние человека.

Дизайнер советует выбирать теплые тона для уюта и комфорта или холодные оттенки для спокойствия и сосредоточенности.

„Сочетание любимых цветов также способно поднять настроение. Не стоит бояться сложных и насыщенных оттенков — они помогают создать необычные эффекты, вызывающие эмоции“, — подчеркнул Оганян.

Персонализация

Добавьте личные акценты (любимые предметы, семейные фото или предметы, связанные с вашим хобби). Это поможет создать пространство, которое будет отражать вашу индивидуальность.

Освещение

Эксперт советует также „поиграть с освещением“. Рассеянный свет даст ощущение простора и официальности. Камерность создадут источники с небольшим радиусом освещенности. А подсветка отдельных элементов создает драматичность.

„Имеет значение и цветовая гамма используемых вами лампочек. Более теплая гамма освещения настраивает на отдых, в то время как холодный белый свет заставляет взбодриться и работать“, — отметил собеседник „Секрета“.

Текстура и текстиль