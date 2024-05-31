Рассадник грязи, бактерий и клещей. Что делать, чтобы подушка не превратилась в убийцу вашей кожи и волос

Если вы думаете, что смены постельного белья раз в месяц достаточно, то, к сожалению, эксперты считают, что вы сильно ошибаетесь. По данным El Pais, на самом деле наволочку нужно менять не реже, чем раз в два дня, потому что она – кладезь бактерий, а кожа на лице подвергается их воздействию всю ночь, или треть дня.