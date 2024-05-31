31.05.2024, 20:37
Рассадник грязи, бактерий и клещей. Что делать, чтобы подушка не превратилась в убийцу вашей кожи и волос
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Грязная подушка — это губка, вместилище пота, омертвевшей кожи, пыли, жира и бактерий. И даже если подушка выглядит чистой, она полна всего того нежелательного, что вредит и вашей коже, и вашим волосам. Вот что говорят эксперты о том, почему и как стирать ее в домашних условиях, пишет Delfi Dom&Sad.
Если вы думаете, что смены постельного белья раз в месяц достаточно, то, к сожалению, эксперты считают, что вы сильно ошибаетесь. По данным El Pais, на самом деле наволочку нужно менять не реже, чем раз в два дня, потому что она – кладезь бактерий, а кожа на лице подвергается их воздействию всю ночь, или треть дня.
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