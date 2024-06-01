Устраняет налет и дезинфицирует: какое средство эффективно убирает накипь в чайнике

В материале „Апостроф“ рассказано, с помощью какого средства можно быстро и эффективно решить проблему с накипью. Это средство не является агрессивным, поэтому подойдет для очистки любого чайника.

Почему на чайнике появляется накипь

На чайнике часто появляется накипь из-за содержания в воде минеральных элементов, таких как кальций и магний. Когда вода кипятится, эти минералы остаются на поверхности чайника и постепенно образуют налет. Появление накипи также может быть связано с использованием воды с высоким содержанием минералов или жесткой водой из-за использования скважин или водопроводных систем. Поддерживать чистоту внутренней поверхности чайника регулярным удалением накипи помогает сохранить его работоспособность и продлить срок его службы.

Как избавиться от накипи в чайнике

Чтобы избавиться от накипи в чайнике с помощью соды, смешайте средство (3 столовые ложки) и воду (500 мл), достаточные для покрытия накипи внутри чайника. Нагрейте эту смесь до кипения и оставьте на некоторое время, чтобы раствор имел возможность действовать.

В идеале желательно оставить на 3-5 часа, чтобы налет размягчился. Модели со спиралью лучше оставлять с содой на всю ночь. После этого тщательно промойте чайник теплой водой, чтобы удалить раствор соды и накипь. Повторите процесс, если это необходимо, пока накипь полностью не исчезнет.