Для чего в отсеке для порошка три ячейки: многие и не догадываются, как правильно их использовать

В какой отсек стиральной машины нужно насыпать порошок

Хотя модели стиральных машин различаются, отделения выдвижного ящика обычно обозначаются цифрами 1, 2 и 3. В некоторых случаях вместо цифры 3 может быть небольшой символ звездочки.

1 отсек используется исключительно во время предварительной стирки, когда нужно постирать очень грязную одежду. Не стоит насыпать в него порошок каждый раз, когда вы запускаете стиральную машину.

2 отсек используется для основной стирки, именно его следует заполнить стиральным порошком или гелем для стирки. Независимо от того, какой цикл стирки включен или какие настройки установлены в машине, именно этот отсек будет использоваться всегда.

3 отсек обычно самый маленький по размеру. Он предназначен для кондиционера для белья, и его никогда не следует переполнять.