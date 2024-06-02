Для чего в отсеке для порошка три ячейки: многие и не догадываются, как правильно их использовать
Стиральная машинка используется минимум раз в неделю, но многие люди понятия не имеют, как правильной пользоваться этим бытовым предметом. А точнее — не все знают, в какие именно ячейки выдвижного ящика необходимо добавлять порошок, кондиционер и другие средства для стирки. Telegraf вместе с TOP рассказали, для чего отсек для порошка разделен на три части.
В какой отсек стиральной машины нужно насыпать порошок
Хотя модели стиральных машин различаются, отделения выдвижного ящика обычно обозначаются цифрами 1, 2 и 3. В некоторых случаях вместо цифры 3 может быть небольшой символ звездочки.
1 отсек используется исключительно во время предварительной стирки, когда нужно постирать очень грязную одежду. Не стоит насыпать в него порошок каждый раз, когда вы запускаете стиральную машину.
2 отсек используется для основной стирки, именно его следует заполнить стиральным порошком или гелем для стирки. Независимо от того, какой цикл стирки включен или какие настройки установлены в машине, именно этот отсек будет использоваться всегда.
3 отсек обычно самый маленький по размеру. Он предназначен для кондиционера для белья, и его никогда не следует переполнять.