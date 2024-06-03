Четыре шага, чтобы обеспечить безопасность дома во время летнего отпуска

„Когда вы готовитесь к поездке на отдых, полезно подготовить дом к вашему отсутствию, проверив электронные устройства, окна и краны. Уверенность в том, что происходит дома в ваше отсутствие, поможет вам в полной мере наслаждаться отдыхом“, – поясняет руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

По его словам, „наилучшее ощущение контроля обеспечивают решения умного дома, которые уведомляют об открытии окон и дверей или протечке воды. Такие датчики доступны по цене и просты в использовании, а на даче подобные решения можно использовать круглый год. Они работают автономно или подключены к центру управления умными устройствами, а также позволяют принимать сообщения в мобильном телефоне и управлять устройствами удалённо через смарт-приложение“.

Умный датчик обнаруживает повреждения, вызванные водой

Даже если перед поездкой в отпуск вы проверили все краны, происшествий иногда не избежать. Но если вы сразу обнаружите утечку, то сможете действовать быстро и предотвратить ещё больший ущерб. Это сделает отдых гораздо спокойнее.

„Датчик протечки воды помогает обнаружить протечки и информирует о контакте с водой. Благодаря небольшому размеру датчик легко установить, например, под раковиной или оборудованием, а также в других местах, где может быть протечка. При обнаружении воды встроенный сигнализатор оповещает подключенный к устройству смартфон“, – рассказывает Римкус.

Датчик уведомляет об открытии дверей или окон

Перед поездкой убедитесь в том, что окна и двери вашего дома закрыты. „Обеспечить безопасность дома или даже дачи помогают дверные и оконные датчики, не бросающиеся в глаза на поверхностях окон и дверей“, – поясняет дизайнер.