Полезные советы
04.06.2024, 07:07

Уборка станет в два раза быстрее: попробуйте этот небанальный метод

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Уборка — не слишком приятный процесс, который мы можем долго откладывать на потом. А все потому, что это занимает много времени и сил, но хочется просто отдохнуть от работы и сделать что-то приятное. Но пригодится полезный лайфхак, который мотивирует вас убрать довольно быстро, пишет Telegraf.

Пользователь сети Сьерра поделилась, что в последнее время чувствовала лень и нежелание делать что-нибудь в доме. Она придумала оригинальный способ, как мотивировать себя на уборку, пишет The Mirror.

Все дело — в „положительном подкреплении“. Нужно пообещать себе что-нибудь приятное после окончания работы. Это может быть просмотр интересного фильма, вкусное блюдо или занятие хобби. Тогда появится мотивация быстро убрать, чтобы получить желаемое.

Чтобы не затягивать с чисткой помещения, Сьерра ставит будильник на 10, 20 или более минут в зависимости от того, какой объем работы имеет. Так, она убирает довольно оперативно и испытывает удовольствие собой. А приятное вознаграждение только подкрепляет положительный эффект.

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RusDelfi
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