Уборка станет в два раза быстрее: попробуйте этот небанальный метод

Уборка — не слишком приятный процесс, который мы можем долго откладывать на потом. А все потому, что это занимает много времени и сил, но хочется просто отдохнуть от работы и сделать что-то приятное. Но пригодится полезный лайфхак, который мотивирует вас убрать довольно быстро, пишет Telegraf.