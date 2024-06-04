04.06.2024, 07:07
Уборка станет в два раза быстрее: попробуйте этот небанальный метод
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Пользователь сети Сьерра поделилась, что в последнее время чувствовала лень и нежелание делать что-нибудь в доме. Она придумала оригинальный способ, как мотивировать себя на уборку, пишет The Mirror.
Все дело — в „положительном подкреплении“. Нужно пообещать себе что-нибудь приятное после окончания работы. Это может быть просмотр интересного фильма, вкусное блюдо или занятие хобби. Тогда появится мотивация быстро убрать, чтобы получить желаемое.
Чтобы не затягивать с чисткой помещения, Сьерра ставит будильник на 10, 20 или более минут в зависимости от того, какой объем работы имеет. Так, она убирает довольно оперативно и испытывает удовольствие собой. А приятное вознаграждение только подкрепляет положительный эффект.