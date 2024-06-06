Гардероб слишком мал? IKEA предлагает решения, стоимостью менее 10 евро!

Некоторые решения для порядка в шкафу теперь в IKEA можно найти по сниженной цене: для того, чтобы быть доступными для большего количества людей, IKEA в середине мая уже во второй раз в этом году снизила цены.

1. Коробка всему порядок

„В первую очередь необходимо рассортировать и группировать одежду и разложить по удобным местам. Как и во многих других местах дома, здесь вам могут помочь коробки, с ними вы сможете удобно разложить одежду и аксессуары по полкам и ящикам, так, чтобы они занимали меньше места, и вам было проще всё найти и сохранять порядок“, – говорит дизайнер IKEA Брита Миквере.

Есть множество различных коробок, которые подойдут для использования в шкафу: разные размеры, которые подойдут для разной одежды и аксессуаров. Коробки средних размеров (например STUK с вставками за 2,99 EUR) подойдут для шарфов или перчаток. Небольшие коробки (например набор SKUBB за 4,49 EUR), помогут использовать весь выдвижной ящик и навести порядок в мелочах.urepärased asjade jaoks, mida on vaja käepärast hoida, nagu kindad või sallid. Väiksemad karbid (näiteks SKUBB komplekt 6 korrastuskarbiga hinnaga 4,49 eurot) saab asetada tihedalt kokku ning need aitavad maksimaalselt ära kasutada sahtliruumi ja hoiustada erikujulisi väikseid aksessuaare.

2. Расширяем возможности

С помощью продуманных органайзеров (RASSLA модуль с отделениями за 6,99 EUR) вы можете расширить возможности хранения, например, если вы предпочитаете складывать, а не развешивать. Подвесной модуль поможет создать для вас дополнительные полки, которые по желанию вы можете дополнить коробками.

Вешалка с отделениями (KOMPLEMENT за 4,49 EUR) помогут навести порядок в мелочах, вы сможете развесить шарфы или пояса.

Ещё один трюк, как создать красивый образ в шкафу – одинаковые вешалки, например элегантные вешалки из бамбука HÖSVANS стоят теперь 3,49 EUR за 5 штук.

3. Не тратьте время на поиск туфель