04.06.2024, 12:12
С кислотой или без? Как правильно выбрать средства для уборки квартиры
ФОТО: | Shutterstock
Кому–то больше нравятся американские чистящие средства, кому–то – местные. Одни считают, что лучше, если на упаковке стоит штамп ECO, другие обязательно ищут в составе щавелевую кислоту. Действительно ли существуют чудодейственные чистящие средства, которые прекрасно очищают все поверхности? Что говорит состав о продукте? Объясняет эксперт Инспекции здравоохранения, пишет Delfi Dom&Sad.
В социальной сети „Х“ (бывший Twitter) развернулась дискуссия о том, какое средство лучше выбрать. Один из пользователей платформы с восторгом отозвался о латвийском продукте.
Уже заказано?