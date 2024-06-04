С кислотой или без? Как правильно выбрать средства для уборки квартиры

В социальной сети „Х“ (бывший Twitter) развернулась дискуссия о том, какое средство лучше выбрать. Один из пользователей платформы с восторгом отозвался о латвийском продукте.

А в комментариях к посту люди начали делиться своим мнением: один хвалит латвийскую продукцию, другой говорит, что главное, чтобы в ней была щавелевая кислота, а третий советует не переусердствовать и не повредить поверхность, как это сделал он сам.