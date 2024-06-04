Полезные советы
04.06.2024, 12:12

С кислотой или без? Как правильно выбрать средства для уборки квартиры

 
Криста Марта Кундрате
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Volodymyr Maksymchuk | Shutterstock

Кому–то больше нравятся американские чистящие средства, кому–то – местные. Одни считают, что лучше, если на упаковке стоит штамп ECO, другие обязательно ищут в составе щавелевую кислоту. Действительно ли существуют чудодейственные чистящие средства, которые прекрасно очищают все поверхности? Что говорит состав о продукте? Объясняет эксперт Инспекции здравоохранения, пишет Delfi Dom&Sad.

В социальной сети „Х“ (бывший Twitter) развернулась дискуссия о том, какое средство лучше выбрать. Один из пользователей платформы с восторгом отозвался о латвийском продукте.

А в комментариях к посту люди начали делиться своим мнением: один хвалит латвийскую продукцию, другой говорит, что главное, чтобы в ней была щавелевая кислота, а третий советует не переусердствовать и не повредить поверхность, как это сделал он сам.

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