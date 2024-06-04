ДО И ПОСЛЕ | Таллиннский центр поддержки женщин претерпел кардинальное преображение

„В последние годы число людей, обращающихся в центры поддержки, остается стабильным. В центрах поддержки мы предлагаем широкий спектр бесплатных услуг, начиная с первичного кризисного консультирования, психосоциальной поддержки, помощи психолога и юридической помощи, а также предоставления временного безопасного жилья. В прошлом году наш центр поддержки в Харьюмаа рассмотрел около 500 дел, касающихся различных женщин. Из них 36 женщин с 29 детьми воспользовались услугой проживания в центре поддержки. Мы испытываем огромную благодарность и очень рады тому, что после обновления наши условия проживания значительно улучшаются“, – сказала руководитель Таллиннского центра поддержки женщин Вайке Пяхн. Если раньше Таллиннский центр поддержки женщин мог разместить на этой площади до 9 человек, то теперь, после обновления, здесь смогут разместиться уже 12. Центр поддержки предлагает круглосуточную помощь женщинам, пережившим насилие в близких отношениях.

„Это наш второй проект обновления центра поддержки в Эстонии. За два года мы создали более 200 м² дополнительного пространства для временного проживания. В ближайшие годы мы продолжим обновления и в других центрах поддержки, поскольку наше стремление – создавать лучшую повседневную среду в домах, а временное жилье ничуть не менее важно. Обновляя центры поддержки, мы хотели привнести в них ощущение покоя и создать дополнительный комфорт. Мы верим, что благоприятная обстановка поможет семьям восстановиться и сделает их дни светлее“, — поделился руководитель по рынку IKEA Эстония Марко Пыдер.

Ценя возможности пространства