ДО И ПОСЛЕ | Таллиннский центр поддержки женщин претерпел кардинальное преображение
Дом должен быть безопасным местом, где можно себя чувствовать спокойно и беззаботно. Однако для тех, кто страдает от насилия в близких отношениях, это не так. Помощь можно найти в центрах поддержки женщин, которые предоставляют поддержку и безопасное убежище. В рамках инициативы „Заметь насилие“ IKEA инвестировала более 20 000 евро и недавно завершила обновление одного из мест проживания уже во втором центре поддержки в Эстонии.
„В последние годы число людей, обращающихся в центры поддержки, остается стабильным. В центрах поддержки мы предлагаем широкий спектр бесплатных услуг, начиная с первичного кризисного консультирования, психосоциальной поддержки, помощи психолога и юридической помощи, а также предоставления временного безопасного жилья. В прошлом году наш центр поддержки в Харьюмаа рассмотрел около 500 дел, касающихся различных женщин. Из них 36 женщин с 29 детьми воспользовались услугой проживания в центре поддержки. Мы испытываем огромную благодарность и очень рады тому, что после обновления наши условия проживания значительно улучшаются“, – сказала руководитель Таллиннского центра поддержки женщин Вайке Пяхн. Если раньше Таллиннский центр поддержки женщин мог разместить на этой площади до 9 человек, то теперь, после обновления, здесь смогут разместиться уже 12. Центр поддержки предлагает круглосуточную помощь женщинам, пережившим насилие в близких отношениях.
„Это наш второй проект обновления центра поддержки в Эстонии. За два года мы создали более 200 м² дополнительного пространства для временного проживания. В ближайшие годы мы продолжим обновления и в других центрах поддержки, поскольку наше стремление – создавать лучшую повседневную среду в домах, а временное жилье ничуть не менее важно. Обновляя центры поддержки, мы хотели привнести в них ощущение покоя и создать дополнительный комфорт. Мы верим, что благоприятная обстановка поможет семьям восстановиться и сделает их дни светлее“, — поделился руководитель по рынку IKEA Эстония Марко Пыдер.
Ценя возможности пространства
Ключевыми факторами при планировании обновления были функциональность, эргономичность и комфорт. Дизайнер интерьера IKEA Эстония Шарлотта-Миральда Фершель отметила, что для создания успокаивающей атмосферы были выбраны спокойные цвета, произведения искусства с природными мотивами и веселые детали для детей – от игрушек до постельного белья с игривыми узорами в виде животных. „Поскольку в каждой семейной комнате могут одновременно проживать до четырех человек, а семьи бывают разными, решения должны быть адаптируемыми к постоянно меняющимся потребностям женщин и детей, проживающих в центре поддержки“, – добавила дизайнер интерьера.
„Чтобы обеспечить многофункциональность и полностью использовать потенциал пространства, мы выбрали гардеробы во всю высоту, раздвижные кровати и решения для хранения, которые можно использовать и как журнальный столик, и как дополнительное место для сидения. Такие решения позволяют визуально увеличить пространство и сохранить его организованность“, – сказала дизайнер интерьера IKEA Эстония Анастасия Карамнова.
Помимо улучшения условий проживания, инициатива поддерживает движение против насилия в близких отношениях и культуру волонтерства. Более 40 волонтеров из различных отделов IKEA Эстония приняли участие в реализации обновления – собирая сотни различных предметов, волонтеры получили более глубокое понимание проблемы насилия в близких отношениях, работы центра поддержки и важности роли сторонних наблюдателей.