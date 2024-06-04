Как искусственный интеллект может помочь повысить эффективность бытовой техники

Технология искусственного интеллекта в бытовой технике использует различные датчики для мониторинга использования, прогнозирования потребностей и автоматизации функций. Например, в холодильниках искусственный интеллект может оптимизировать цикл охлаждения в зависимости от частоты открывания двери.

Существует и ряд решений искусственного интеллекта для стиральных машин. Например, у Samsung есть технология, создающая пузырьки пены, чтобы можно было стирать прохладной водой, но при этом очень тщательно – рассчитывается и используется нужное количество воды и моющего средства для защиты тканей и экологии. Стиральные машины оснащены программным обеспечением, которое определяет вес загрузки и мягкость ткани, а также постоянно контролирует уровень загрязнения, чтобы сделать стирку максимально энергоэффективной.

Искусственный интеллект позволяет сделать использование бытовой техники максимально удобным и персонализированным. Это значит, что, когда вы пользуетесь устройствами, они запоминают ваши привычки и начинают рекомендовать подходящие циклы стирки.

Роботы-пылесосы также оснащены решениями искусственного интеллекта, которые помогают распознавать объекты на полу. Это не позволяет роботу случайно вымыть ковер или опрокинуть собачью миску.

Очень удобное решение искусственного интеллекта – подключение устройств умного дома к приложению на телефоне, откуда ими также можно управлять. Например, с помощью приложения Samsung SmartThings пользователь может отслеживать энергопотребление бытовой техники на своем мобильном телефоне, а также получать рекомендации по снижению энергопотребления.

В целом, решения и технологии на основе искусственного интеллекта делают бытовую технику умнее и эффективнее, сокращая потребление энергии, экономя деньги на счетах за электричество и повышая простоту использования.