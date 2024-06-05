Эти ошибки делают многие: как нужно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею

Для начала стоит отметить, что есть золотое правило зарядки смартфонов. То есть, садить батарею нужно не ниже чем до 20%, а заряжать — не более чем до 80%. Тогда для аккумулятора не будет никакого вреда.

Также лучше использовать оригинальную зарядку телефона. Это поможет сохранить батарею исправной как можно дольше.

Перед тем, как поставить телефон на зарядку, снимите чехол. Дело в том, что устройство нагревается и энергия дольше скапливается при высокой температуре.

Для подзарядки телефона лучше использовать розетку, а не, например, USB-порт. Это связано с тем, что для последнего способа понадобится больше времени.