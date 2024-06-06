Пыль еще долго не появится на мебели: попробуйте это неожиданное средство

С пылью в комнатах бороться сложнее всего. Сколько бы раз в неделю не убирали в комнатах, она появляется снова и снова. Но все же есть хитрость, которая поможет избежать скопления толстого слоя грязи на поверхностях в течение длительного времени, пишет Telegraf.