06.06.2024, 07:07
Пыль еще долго не появится на мебели: попробуйте это неожиданное средство(4)
Оказывается, для уборки пыли можно использовать глицерин, который можно приобрести в любой аптеке.
Как бороться с пылью в комнатах с помощью глицерина
Глицерин – вещество, наиболее часто используемое в фармацевтической и косметической промышленности. Но дома его можно использовать как средство борьбы с надоедливой пылью на мебели. Приготовленное из него средство защитит деревянные или стеклянные поверхности от загрязнений.
Налейте в бутылочку с распылителем небольшое количество кипяченой воды и добавьте несколько капель глицерина. Распылите небольшое количество смеси на мебель и тщательно протрите поверхности хлопчатобумажной тряпкой. Пыль еще долго не появится на этих поверхностях.