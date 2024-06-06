Полезные советы
06.06.2024, 07:07

Пыль еще долго не появится на мебели: попробуйте это неожиданное средство

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: goffkein.pro | Shutterstock

С пылью в комнатах бороться сложнее всего. Сколько бы раз в неделю не убирали в комнатах, она появляется снова и снова. Но все же есть хитрость, которая поможет избежать скопления толстого слоя грязи на поверхностях в течение длительного времени, пишет Telegraf.

Оказывается, для уборки пыли можно использовать глицерин, который можно приобрести в любой аптеке.

Как бороться с пылью в комнатах с помощью глицерина

Глицерин – вещество, наиболее часто используемое в фармацевтической и косметической промышленности. Но дома его можно использовать как средство борьбы с надоедливой пылью на мебели. Приготовленное из него средство защитит деревянные или стеклянные поверхности от загрязнений.

Налейте в бутылочку с распылителем небольшое количество кипяченой воды и добавьте несколько капель глицерина. Распылите небольшое количество смеси на мебель и тщательно протрите поверхности хлопчатобумажной тряпкой. Пыль еще долго не появится на этих поверхностях.

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RusDelfi
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