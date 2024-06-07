Подушка станет как новенькая: как ее освежить в стиральной машине

Этот наполнитель удобен также и тем, что его можно стирать в стиральной машине. А лайфхаками как именно это сделать с нами поделились на портале „Pixel “ .

Как постирать подушку из синтепона

Так, перед стиркой необходимо обязательно ознакомиться с этикетками на изделии, ведь некоторые производители могут иметь особые рекомендации по стирке. Следующим шагом будет убедиться, что на подушке нет дыр и повреждений, ведь после стирки они могут стать еще больше. Поэтому, если вы обнаружили подобное, нужно их зашить.

Стиральную машину нужно установить на деликатный режим стирки с температурой воды 30-40 градусов, добавив жидкое моющее средство. Не лишним будет и добавить в барабан стиралки 2-3 теннисных мячика, ведь они помогут сохранить форму подушки и предотвратить сбитие синтепона. Также необходимо установить мягкий отжим и дополнительное полоскание.

Сушить подушку из синтепона лучше на свежем воздухе в горизонтальном положении, избегая прямых солнечных лучей.