Везде муравьи! Как избавиться от них на кухне и других помещениях?

Почему борная кислота так популярна в борьбе с муравьями?

Это средство от муравьев с давних времен использовали почти все: во-первых, его легко купить, а во-вторых, борная кислота от муравьев очень проста в изготовлении — пропорции можно отмерить на глаз, а ингредиенты легко найти в любом холодильнике.

Надо смешать 100 мл кислоты с двумя столовыми ложками сахара и размешать все это в 100 мл воды. Многие используют еще более простой вариант: 2 вареных яичных желтка и 10 г борной кислоты. В последнем случае приманку нужно скатать в шарики, разложить по кухне и ждать, пока муравьи ее съедят. Борная кислота разрушает пищеварительную систему насекомого, и оно погибает.

Раньше это домашнее средство было очень эффективным, но сейчас многие хозяйки жалуются на отсутствие результата. Возможно, насекомые эволюционируют и приобретают иммунитет, или же сама борная кислота потеряла качество.

Другие способы избавления от муравьев в домашних условиях

Каждый может пойти и купить ловушку для насекомых — муравьиная отрава продается в магазинах стройматериалов. Однако народные средства против муравьев в домашних условиях зарекомендовали себя не хуже химических:

Уксус. Налейте его в муравьиное гнездо, чтобы убить королеву и личинок, и обработайте уксусом все поверхности в доме (так муравьи потеряют следы и уйдут в поисках более привлекательных условий для жизни).

Эфирные масла гвоздики, корицы, полыни, лаванды. Пропитайте ими небольшие кусочки ткани и разложите их в разных местах квартиры, где были замечены муравьи.

Сода. Смешайте ее с сахаром и водой, разлейте в несколько емкостей и расставьте по квартире. Если муравьи выпьют это лакомство, они погибнут из-за химической реакции в организме.

Чеснок и острый перец. Разбросайте кусочки этих специй по квартире и периодически натирайте ими проблемные, труднодоступные места, куда ведут муравьиные тропы.

Все эти методы помогут перекрыть феромонный запах насекомых другим запахом и уничтожить гнездо.