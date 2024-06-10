Желтый диван для настроения: как создать интерьер с дофамином

„Знакомимся: дофаминовый декор. В основе эстетики лежит теория о том, что определенные узоры, цвета и текстуры могут вызывать более радостные эмоции, а многие из них способны сделать нас счастливее и даже обеспечить естественный дофаминовый подъем, не требуя никаких усилителей (просто милая настольная лампа или две). Эта концепция является родственным трендом дофаминовой одежды, которая заключается в том, чтобы наполнить свой гардероб цветами, повышающими настроение“, — объясняет дизайнер интерьера Светлана Пашкова.

Самое приятное в дофаминовом декоре то, что для его внедрения в ваш дом необязательно затевать полную перестройку дизайна: иногда даже самое небольшое обновление может изменить энергетику пространства и сделать его более радостным.

Цветные настенные художественные принты

Если вы ищете забавный способ привнести дофаминовые цвета в свой дом (и при этом уложиться в бюджет), остановитесь на чем-то простом и в то же время вызывающим, как причудливые настенные арт-принты.

„Можно попробовать и настоящее граффити из баллончика в стиле стрит-арта, но тут сложность в том, что когда вам надоест рисунок, его нужно будет перекрашивать. А постер можно просто снять и все“, — рассказывает Светлана.

Цветочные обои

У вас есть нетронутая стена или уголок, которому не помешало бы немного дополнительного цвета?

„Такие обои с узором помогут вам заполнить любое скучное пространство более яркими красками. А главное, они часто бывают самоклеющимися, их легко наклеивать и снимать“, — уверяет Светлана.

Яркие подушки

Даже если в вашем доме преобладает нейтральная цветовая гамма, такие подушки с крутым дофаминовым рисунком оживят любую комнату — будь то диван в гостиной, софа в кухне или кровать для гостей.

Разноцветные держатели для свечей